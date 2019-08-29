Блок европейской статистики, который вышел сегодня, подтвердил негативные тенденции в экономике еврозоны. Дефляционная болезнь поражает все большее число европейских стран. Данные по потребительской инфляции в Испании показали снижение индекса CPI на 0.1% за месяц, годовые темпы роста сократились с 0,5% до 0,3%, снижение идет второй месяц подряд. В Германии ситуация еще хуже, потребительская инфляция в августе упала на 0.2%, гармонизированный индекс на 0,1%, а годовые темпы снизились до 1%. Еще год назад уровень инфляции в Германии был около 2%, что соответствовало целевым показателям Европейского центробанка (ECB). Теперь в Германии спад и дефляция. По прогнозам экономистов из института DIW, немецкая экономика в 3 кв. может потерять 0.2% и, таким образом, окажется в технической рецессии.

Уже через две недели на своем очередном заседании ECB должен определить параметры дальнейшей монетарной политики. Ситуация в экономике Еврозоны не оставляет им выбора: экономику нужно активно стимулировать. Инструментарий стимулирования известен – это программы количественного смягчения (QE), снижение ставок и долгосрочное кредитование под залог различных активов. Можно даже предположить, что ECB в сентябре решит «выстрелить из всех стволов», то есть снизит ставки и запустит QE. Главный вопрос – поможет ли это экономике, остается открытым. До сих пор после предыдущих программ QE на балансе ECB «висит» активов на 4.7 трлн. евро, а экономический эффект от программ оказался непродолжительным.

Однако, судя по динамике европейского рынка облигаций, игроки ждут от ECB масштабных действий. Уже сейчас доходность по коротким немецким облигациям на 72 базисных пункта ниже ставки рефинансирования. Надо отметить, что отрицательная доходность стала реальной проблемой для европейских банков и пенсионных фондов. Более 60% гособлигаций в Европе торгуются с минусом, инвестировать некуда. Ситуация, действительно, тупиковая – чем больше стимулов со стороны ECB, тем ниже доходность и тем хуже финансовые условия для банков и пенсионных фондов. Единственный плюс – снижение курса евро, который пока медленно девальвируется к доллару США. Можно ожидать, что падение евро ускорится, и это хоть немного поможет немецкому экспорту.