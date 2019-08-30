Банки резко увеличили задолженность по репо с Казначейством
Спрос на однодневное репо с Казначейством подошел вплотную к лимиту. Вчера спрос на репо под залог ОФЗ составил 396 млрд руб. при лимите в 400 млрд руб., накануне же задолженность по этому инструменту была менее 1 млрд руб. С помощью привлеченных средств банкам удалось решить одну из срочных задач, резко вырос уровень корсчетов, так что теперь там даже избыток средств для прохождения последних дней периода усреднения. Более того, продолжаются поступления по бюджетному каналу, расходы остаются на достаточно высоком уровне. На этом фоне интерес представляет, сохранится ли столь высокий уровень задолженности банков по репо под залог ОФЗ и сегодня. В последний рабочий день месяца банки часто стараются сократить использование ОФЗ в качестве залога, тем более к настоящему моменту острая необходимость в использовании этого инструмента в столь большом объеме практически отпала.
Инфляционные ожидания населения снижаются. По оценкам ЦБ, в августе они упали до 9,1% с 9,4% в июне и июле. Это, наряду с замедлением 12-месячной инфляции, может быть одним из аргументов в пользу снижения ключевой ставки, но мы полагаем, что сейчас на первый план могут выйти и прочие соображения. Так, сохраняющаяся нестабильность на глобальных рынках из-за торговых войн, проблемы Аргентины, которые могут рикошетом ударить по всем развивающимся рынкам и привести к оттоку капитала из России, способны заставить ЦБ отказаться в этот раз от снижения, отложив его на октябрь. При этом до конца года снижение ключевой ставки практически гарантировано.
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