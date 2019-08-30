Сегодня в китайском министерстве иностранных дел подтвердили, что идут постоянные контакты с представителями США по вопросам заключения торгового соглашения. Еще вчера об этом говорил американский президент Д.Трамп, однако игроки на рынке сейчас активнее реагируют именно на китайские заявления.

Как известно, одним из китайских условий продолжения переговоров была отмена дополнительного повышения тарифов с 1 сентября. Пока трудно сказать, какое решение примет Трамп, мяч на его поле. Если в ближайшие 24 часа он не снимет пятипроцентную надбавку к тарифам, то уже в понедельник ситуация на рынках может кардинально измениться: игроки будут разочарованы, и индексы акций пойдут вниз. Как показывает президентская практика Трампа, он не привык отступать или идти навстречу противнику. Его стиль – давление, давление и еще раз давление, пока не будет достигнут желаемый результат. США давят на Китай по всем направлениям: экономически и политически, тарифами, используют нестабильность в Гонконге. Кстати, Гонконг, пожалуй, самое слабое место у Китая. Если негативный эффект от повышения тарифов перекрывается девальвацией юаня, то массовые беспорядки в Гонконге остановить можно только силовыми методами. При этом любое активное силовое вмешательство вызовет бурную реакцию западного мира, и Китай рискует снова столкнуться с различными санкциями.

Несмотря на несколько позитивных дней на мировых рынках, чувствуется внутреннее напряжение, которое может в любой момент реализоваться в масштабных продажах. Общая макроэкономическая ситуация остается нестабильной: очень плохие данные выходили всю неделю из еврозоны; процесс выхода Британии из ЕС идет по жесткому сценарию; результат торговых переговоров США и Китая совсем не очевиден, все может измениться за несколько минут.

И еще, следует помнить, что сентябрь всегда считался одним из самых неблагоприятных месяцев на мировом фондовом рынке.