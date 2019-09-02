Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в основном в плюсе, но завершили август снижением на фоне очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,06%, закрывшись на отметке 2926,46 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,13%. Индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 1,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт, до 1,50%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям упала на два базисных пункта, до 1,50%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до —0,70%.

В минувшее воскресенье США ввели пошлины в размере 15% на китайские товары объемом $112 млрд. По заявлению Белого дома данное решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил взятое на себя обязательство увеличить закупки американских сельхоз товаров. В свою очередь власти Поднебесной ответили повышением тарифов в размере 10% на продукцию из США стоимостью $75 млрд., которые также вступили в силу в 1 сентября.

Сегодня в связи с празднованием Дня труда биржевые площадки США будут закрыты, и реакцию заокеанских инвесторов на очередной виток тарифной войны мы увидим только во вторник.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,15%, закрывшись на отметке $59,19. В текущей ситуации есть два основных фактора, которые создают предпосылки как для подъема, так и для снижения нефтяных котировок. С одной стороны, мы имеем сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана, с другой – угрозу полномасштабной торговой войны между США и Китаем и сохраняющиеся риски торможения глобальной экономики. Совокупность данных факторов будет способствовать повышенной волатильности на рынке «черного золота», цены на которое в среднесрочной перспективе, скорее всего, будут находиться в рамках широкого диапазона $57,40-$61, но при ухудшении настроений на глобальных рынках вполне могут опуститься в район $55-$50 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,95%, закрывшись на отметке 2740,04 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2695 пунктов. Основное сопротивление, отделяющее индекс МосБиржи от дальнейшего роста, находятся на уровне 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 128000 и 125000. Основное сопротивление — 131000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,79, потеряв 0,30% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.

Завершившийся в июле дивидендный сезон и возросшая в последнее время напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином способствовали оттоку спекулятивного иностранного капитала с российского долгового и фондового рынков, что негативно отразилось на курсе рубля. Так, исходя из данных Emerging Portfolio Fund Research, с начала августа с российского рынка акций нерезидентами было выведено порядка $1 млрд. В сентябре динамика национальной валюты по-прежнему будет сильно зависеть от настроений на внешних финансовых и сырьевых площадках и в базовом сценарии пара доллар/рубль проведет месяц в диапазоне 65-67. Однако, при резком ухудшении настроений на глобальных рынках и падении стоимости эталонного сорта Brent к уровню $55 и ниже, можно ожидать движения пары доллар/рубль к отметкам 68,20 и 69.