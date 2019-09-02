Рынки США сегодня будут закрыты: Америка отмечает День труда.

В 10:55 по московскому времени Markit опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Германии, а в 11:00 – еврозоны. Вот уже 9 месяцев PMI в Германии и зоне евро не поднимался выше 50, то есть большая часть опрошенных топ-менеджеров производственных предприятий отмечает ухудшение бизнес-среды. Положительных сюрпризов ожидать не приходится.

Ведущие инвестиционные банки регулярно публикуют свои обзоры по рынку, где делятся рекомендациями и излагают взгляды на те или иные классы активов. Так, JPMorgan советует готовиться покупать акции, UBS считает американский фондовый рынок перспективой инвестицией, а Bank of America максимально конкретизирует и называет акции крупных американских компаний самой предпочтительной торговой идеей. Длинные позиции по S&P 500 (тем более по S&P 100) – это безотказная стратегия, работающая уже долгое время. Любые просадки быстро выкупаются быками, в результате чего индекс широкого рынка образовал уже четыре вершины с начала 2018 года.

Область «безопасности» находится выше нуля (см. график), где более надёжные акции и облигации опережают свои рисковые аналоги по накопленной доходности. Ниже нуля – предпочтение отдаётся высокорисковым активам.

Держатели акций малых компаний Russell 2000 забеспокоились первыми – с июля 2018 года S&P 500 стал давать сравнительно большую доходность. А начиная с октября, инвесторы стали предпочитать обязательства надёжных эмитентов против мусорных облигаций. В мае 2019 года ETF высокорейтинговых бондов (LQD) завоевал окончательное преимущество по доходности перед ETF рисковых облигаций (HYG).

И всё же фондовые индексы ставят новые максимумы неслучайно. Так называемая линия роста/падения свидетельствует о том, что рост всего рынка – это рост не нескольких наиболее активно дорожающих бумаг, а широкое явление, когда в цене поднимается большая часть котировок (в данном случае речь идёт о крупных компаниях S&P 500, DJIA и Nasdaq 100). Но в индексах с огромных численным охватом компаний вроде Nasdaq Composite и Russell 2000 картина иная: там всё больше и больше дешевеющих бумаг, и линия роста/падения смещается вниз. Этот нюанс и нашёл отражение в рекомендации Bank of America: покупать акции именно больших корпораций, потому что в первую очередь инвесторы отказываются от акций маленьких компаний.