Индексы могут стушеваться у сопротивлений
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после падения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после оптимистичного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились примерно на 0,1%. Индикатор S&P500 приостановил повышение вблизи максимумов второй половины августа, в районе 2940 пунктов. Инвесторы проявили неуверенность ввиду неоднозначных торговых сигналов, а также макроэкономической статистики.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. На выходных США объявили о вводе очередных 15-процентных пошлин на китайские товары, что послужит очередным витком в торговой войне.
Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. На биржах Китая индексы, однако, растут на 1,5-2% после данных о неожиданном увеличении индекса деловой активности в промышленности страны в августе с 49,9 до 50,4 пункта (ожидалось 49,8 пункта).
Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 0,5% после снижения в пятницу. Цены на нефть Brent расположены ниже 59 долл, а WTI удерживаются в районе 55 долл. Ураган “Дориан” на данный момент не смог оказать должной поддержки нефтяным котировкам, в то время как на рынке сохраняются опасения в отношении избыточного предложения и недостаточного спроса. Так, Россия в пятницу заявила о недовыполнении квот по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Отчет Baker Hughes в то же время свидетельствовал о падении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц, до 742 единиц – позитивно для цен.
Основные события недели: индекс цен производителей еврозоны, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США, индексы деловой активности в секторах услуг Китая, Европы и США, розничные продажи еврозоны, внешнеторговый баланс США, ключевой отчет о состояния рынка труда США, заказы в обрабатывающей промышленности США, пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв, промышленное производство Германии, заседание Банка России по вопросу денежно-кредитной политики.
События дня
• День труда в США, биржи страны закрыты
• Окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в августе (10.55-11.30 мск)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы повышением, а рублевый индикатор поднялся к максимуму с конца июля 2750 пунктов, по итогам недели закрепившись выше в том числе среднесрочного сопротивления 2670 пунктов. Долларовый РТС при этом пока не решается на преодоление психологически важной отметки 1300 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2710 пунктов (для Мосбиржи) и 1275 пунктов (для РТС).
Рубль при этом немного ослаб против доллара и укрепился к евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 66,50 руб, но пока не решается на преодоление 67 руб. Пара евро/рубль находится ниже 74 руб, вплотную к поддержке 73,40 руб, пробитие которой может спровоцировать откат к 72,50-73 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду некоторого ухудшения мировой склонности к риску и падения нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный минус. Тем не менее краткосрочный настрой рынка РФ сместился в сторону позитивного, что может спровоцировать возвращение бычьих настроений в течение дня при улучшении внешнего фона. Выходной на биржах США, вероятно, снизит торговую активность ближе к концу сессии. На этой неделе, помимо новостей с торгового фронта, особый интерес представляют ключевой отчет по рынку труда США и заседание ЦБ РФ (оба события назначены на пятницу).
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