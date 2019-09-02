Если начало прошлой недели проходило в тревожной обстановке, то уже к концу настроения заметно улучшились. Китай подтверждает своё желание вести переговоры с США, но всё же ждёт шагов доброй воли. Однако дождаться их от Вашингтона будет сложно. Об очередном расследовании против Huawei пишет Wall Street Journal. Тем не менее озвученные намерения улучшают настроение инвесторов. Впрочем, если говорить об экономике, то радоваться там нечему. Инфляция в еврозоне остаётся низкой. В США пока явных признаков беспокойства нет, но корпорации начинают ухудшать свои ожидания на финансовый год. Впереди первая неделя месяца, а это значит, что она наполнена важной статистикой и позволит понять, каким будет III квартал для мировой экономики.

Канада и США будут отмечать День труда в понедельник. В остальном мире опубликуют индексы производственной активности за август. Ожидается, что в еврозоне индекс составит 47,0 п.

Резервный банк Австралии будет принимать решение по ставке во вторник. Пока ожидания говорят о том, что ставка останется на уровне 1% после двух понижений в прошедшее лето. Днём в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительстве. В еврозоне ожидается статистика цен производителей, которые могли замедлить свой рост до 0,2% в августе с 0,7% в июле. В США выйдет индекс PMI в производственной сфере, статистика расходов на строительство, а затем и индекс ISM в производственной сфере. В России «Московская биржа» сообщит статистику по объёму торгов за август.

Ночью в среду ждём выступления президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена. В этот день также будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг от Японии до Европы, а также сводные индикаторы. Австралия уточнит ВВП за II квартал. Ожидается, что оценка будет снижена до 1,4% с 1,8% в предыдущем отчёте. В еврозоне появится отчёт о розничных продажах за июль. В США опубликуют данные по торговому балансу. Ожидается, что дефицит сократится до $53,5 млрд в июле с $55,2 млрд в июне. Кроме того, ожидаются выступления президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса, президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари и президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса. Вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, где в описательной форме рассказывается о состоянии региональных экономик США. Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Подведёт итог дня отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России появятся данные по планируемым объёмам закупки валюты Минфином в рамках реализации бюджетного правила. Бумаги Polymetal будут торговаться последний день с дивидендами $0,2 на акцию.

Австралия в четверг сообщит данные по торговому балансу. Германия опубликует цифры по производственным заказам за июль. В США ожидаются традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор PMI по США. Дополнит картину дня индекс ISM в сфере услуг и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика по инфляции за август. Ожидается, что рост цен останется на уровне 4,6%.

Пятницу начнём с разнообразной статистики из Японии, включая расходы домохозяйств и опережающие экономические индикаторы. Далее в Германии цифры по объёму промышленного производства за июль. В еврозоне уточнят данные по ВВП за II квартал, но пересмотра роста на 1,1% не ожидается. В США появятся данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,7%, а число новых рабочих мест за август составит около 160 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России совет директоров ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, которая может быть снижена на 25 базисных пункта до 7,00%. Сбербанк отчитается по РСБУ за август.

Чудес не произошло и с 1 сентября в силу вступили как американские, так и китайские тарифы. Однако рынок Китая предпочёл начать неделю с позитива, так как на минувших выходных Госсовет КНР выпустил заявление о поддержке экономики. Индекс производственной активности от НБС упал в августе до 49,5 п. при ожиданиях сохранения на уровне 49,7 п. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР, напротив, вырос до 53,8 п. с 53,7 п. в июле. Впрочем, стоит обратить внимание на альтернативный PMI Caixin в сфере производства, который поднялся до 50,4 п. с 49,9 п. в июле, что может говорить об оживлении в бизнесе малых и средних предприятий. В Гонконге рынок продолжает реагировать на протестную уличную активность. От лозунгов митингующие перешли к вандализму.

Нефть завершила прошлую неделю на минорной ноте из-за данных по РФ, где добыча в августе оказалась выше июльской и превысила объёмы, предусмотренные соглашением OPEC+ по ограничению производства. Меж тем, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых США сократилось за неделю на 12 штук до 742 единиц. Новая неделя на рынке нефти также начинается неуверенно. США и Китай ввели новые взаимные импортные пошлины, как и планировалось. Кроме того, глава российского Минэкономразвития М. Орешкин отметил, что российский бюджет не будет испытывать особых проблем, если стоимость барреля упадёт до $40, что может свидетельствовать о повышении терпимости РФ к более низким ценам. Золото провело прошлую неделю в консолидации, но поток инвестиций в жёлтый металл пока не прерывается. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за неделю с 859,83 т. до 878,31 т.

Индекс доллара снижался на 0,07% до 98,84 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,50%.

Торги понедельника будут носить спокойный характер. Конечно, чудес не случилось и тарифная война США с Китаем продолжилась. Тем не менее в минувшие выходные Д. Трамп в очередной раз подтвердил, что переговоры Вашингтона и Пекина возобновятся в начале сентября. Мгновенных достижений никто не ждёт, но сам факт переговоров говорит о том, что у сторон появились основания для попытки решить торговый конфликт мирным путём. В начале недели отечественный рынок будет консолидироваться, а затем есть надежда, что появятся новости о переговорах США и КНР, которые могут повысить оптимизм отечественных инвесторов. Впрочем, нерезиденты также готовы вернуться. На неделе, завершившейся 28 августа, чистый отток средств из фондов, которые специализируются исключительно на РФ, упал до нуля по сравнению с $330 млн неделей ранее. Если же брать все фонды, то отток сократился до $70 млн с $510 млн неделей ранее. В любом случае, при нынешних ставках доходностей по долговым бумагам в Европе и США отечественный рынок ОФЗ явно выигрывает. Впрочем, даже американский фондовый рынок существенно выигрывает по дивидендной доходности у собственного рынка казначейских обязательств. Соответственно, пытаемся испытывать очень скромный оптимизм на предстоящую неделю. Если же говорить о ЦБ РФ, то ставка может быть сохранена на прежнем уровне, поскольку существенного замедления инфляции в августе не было, а тревожная обстановка на внешних рынках требует определённой поддержки для ОФЗ.