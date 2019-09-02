Глобальный ВВП может недосчитаться 1%
1 сентября в США вступили в силу тарифы на китайский импорт, за которыми последовали ответные меры КНР. США повысили с 10% до 25% ввозные пошлины на китайскую продукцию общим объемом $200 млрд (сюда входят мебель, химикаты, модемы и наушники). В свою очередь, Пекин поднимает с 10% до 25% тарифы на американские товары, в том числе косметику и видеоигры, объемом в $60 млрд. На очереди недавно анонсированные 15%-е пошлины на чувствительные для электората Трампа сельскохозяйственные продукты.
Само по себе вступление в силу пошлин мало скажется на настроениях участников рынков, так как об этом было известно заранее. Рынки больше обращают внимание на примирительный тон сторон последних дней. Тем не менее очередные пошлины способствуют дальнейшему замедлению двух крупнейших в мире экономик и, как следствие, глобальной экономики. К примеру, вышедшие сегодня данные по индексам деловой активности в производственном секторе (PMI) от Markit в Великобритании и Германии оказались хуже прогнозов и подтвердили продолжающийся спад промышленности этих стран. Глобальный индекс PMI уже три месяца находится в области значений, сигнализирующих о спаде промышленного производства.
Главной причиной этого выступают торговые войны и рост таможенных пошлин. Давление ввозных тарифов на рост мировой экономики можно оценить в 0,5% ВВП. Более того, если учитывать эффект от усиления неопределенности, то глобальный ВВП может недосчитаться и порядка 1% роста. МВФ в июле в очередной раз ухудшил прогноз по росту мирового ВВП с 3,3% до 3,2%. Однако о введении 1 сентября новых ввозных тарифов стало известно уже после, поэтому считаю возможным очередное понижение оценок экономического роста в мире до 3,0-3,1% по сравнению с 3,6% в 2018-м.
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