Brexit без сделки становится все более реальным
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Биржи США вчера были закрыты по случаю празднования Дня труда. Это позволило азиатским и европейским инвесторам ненадолго отвлечься от сообщений Трампа и торговых вопросов, уделив больше внимания внутренним вопросам. Новостной фон также был не сильно насыщен, однако все факторы продолжают складываться в пользу роста доллара. Если китайский юань ослабляется искусственно усилиями Народного Банка, и вчера состоялся очередной этап после введения новых пошлин от США с 1 сентября, то евро и британский фунт падают вследствие рыночных факторов, закрепляясь ниже важных уровней поддержки. Помимо торгового спора есть и другие риски.
Беспокойство вызывает более быстрое замедление европейской экономики, а также решимость новых властей Великобритании как можно быстрее покинуть ЕС, даже в рамках «жесткого» сценария. Вчера Джонсон сообщил, что не позволит продолжать переговоры после 31 октября. При этом идти на уступки также ни одна из сторон не собирается. Поэтому перспективы евро и фунта остаются размытыми. Китай не теряет время и пытается оспорить последнее повышение пошлин со стороны США в формате ВТО, так как это противоречит достигнутым на G20 договоренностям. Требование Китая подтверждает наличие противоречий и, на наш взгляд, является еще одним признаком отсутствия сделки в ближайшие месяцы. Тем не менее, ведущие инвестдома США считают текущий момент подходящим для покупки акций. Действительно, с технической точки зрения нынешние уровни по S&P500 и Nasdaq выглядят интересно для продолжения роста, но фундаментальные риски сохраняются.
Нефть продолжила снижение в ходе вчерашнего дня, Brent достигал уровня $58, затем вернул часть позиций. Появилась довольно неожиданная информация, что добыча ОПЕК может вырасти в ближайшее время, а ранее отмечалось, что РФ выполняет сделку ОПЕК+ всего на 56% в августе. Это накладывается на торговые риски и может обеспечить дальнейшее снижение.
Рубль все ближе к отметке 67 за доллар, уровень, вероятнее всего, не устоит, следующая цель 68. Фондовые индексы РФ продолжают активный рост – отчасти этому способствовал значительный рост акций Сургутнефтегаза, при чем обыкновенные акции выросли гораздо сильнее. Допускаем, что дивиденды по обык. акциям будут близки к привилег., поэтому спред между ними сокращается, а текущие покупки могут совершаться инсайдерами.
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