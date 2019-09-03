Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Биржи США вчера были закрыты по случаю празднования Дня труда. Это позволило азиатским и европейским инвесторам ненадолго отвлечься от сообщений Трампа и торговых вопросов, уделив больше внимания внутренним вопросам. Новостной фон также был не сильно насыщен, однако все факторы продолжают складываться в пользу роста доллара. Если китайский юань ослабляется искусственно усилиями Народного Банка, и вчера состоялся очередной этап после введения новых пошлин от США с 1 сентября, то евро и британский фунт падают вследствие рыночных факторов, закрепляясь ниже важных уровней поддержки. Помимо торгового спора есть и другие риски.

Беспокойство вызывает более быстрое замедление европейской экономики, а также решимость новых властей Великобритании как можно быстрее покинуть ЕС, даже в рамках «жесткого» сценария. Вчера Джонсон сообщил, что не позволит продолжать переговоры после 31 октября. При этом идти на уступки также ни одна из сторон не собирается. Поэтому перспективы евро и фунта остаются размытыми. Китай не теряет время и пытается оспорить последнее повышение пошлин со стороны США в формате ВТО, так как это противоречит достигнутым на G20 договоренностям. Требование Китая подтверждает наличие противоречий и, на наш взгляд, является еще одним признаком отсутствия сделки в ближайшие месяцы. Тем не менее, ведущие инвестдома США считают текущий момент подходящим для покупки акций. Действительно, с технической точки зрения нынешние уровни по S&P500 и Nasdaq выглядят интересно для продолжения роста, но фундаментальные риски сохраняются.

Нефть продолжила снижение в ходе вчерашнего дня, Brent достигал уровня $58, затем вернул часть позиций. Появилась довольно неожиданная информация, что добыча ОПЕК может вырасти в ближайшее время, а ранее отмечалось, что РФ выполняет сделку ОПЕК+ всего на 56% в августе. Это накладывается на торговые риски и может обеспечить дальнейшее снижение.

Рубль все ближе к отметке 67 за доллар, уровень, вероятнее всего, не устоит, следующая цель 68. Фондовые индексы РФ продолжают активный рост – отчасти этому способствовал значительный рост акций Сургутнефтегаза, при чем обыкновенные акции выросли гораздо сильнее. Допускаем, что дивиденды по обык. акциям будут близки к привилег., поэтому спред между ними сокращается, а текущие покупки могут совершаться инсайдерами.