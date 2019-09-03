Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2765 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 п.

После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать открытия рынка акций в США после выходных дней и вчерашнего праздника за океаном.

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня значимым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючеров.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.20%) и РТС (+1.23%) завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Более того, они закрылись на максимальных внутридневных значениях, что стоит трактовать как благоприятный сигнал. В результате устойчивого четырехдневного повышения среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи улучшилась до позитивной. Теперь он обновил свой полуторамесячный максимум и закрепился выше ближайшего значимого уровня 2750 п., который будет играть роль достаточно сильной поддержки.

Между тем, вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неопределенное. Сдержанное повышение ключевых европейских фондовых индексов сочеталось с умеренным падением стоимости нефтяных фьючерсов. Это было в значительной степени связано с праздничным днем в США. По этой же причине за океаном не выходили значимые новости и не публиковалась макроэкономическая статистика.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 5.7 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +12.30%) и Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +4.82%). Они выросли в цене на необычно высоких оборотах. Периодические активные покупки в дивидендных привилегированных акциях нефтяной компании до некоторой степени закономерны. Однако столь сильный однодневный взлет стоимости голосующих акций «Сургутнефтегаза» явно представляет собой нечто аномальное. Некоторые участники торгов связывают это событие с недавней новостью о том, что компания-эмитент создала дочернее юридическое лицо ООО «Рион». Оно предназначено для вложений в ценные бумаги. В подобной точке зрения присутствует определенная здравая логика. Вполне очевидно, что новая компания может приобрести на рынке более или менее крупный пакет акций материнского предприятия.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.56%) в очередной раз обновили свой исторический максимум на фоне продолжающегося роста стоимости фьючерсов на никель. Сейчас контракты на указанный металл торгуются вблизи максимального пятилетнего значения. Это связано со скорым вступлением в силу запрета на экспорт никелевых руд из Индонезии. Несмотря на столь значимый позитивный фундаментальный фактор, акции «Норникеля» уже выглядят «перегретыми» в краткосрочном и среднесрочном периоде.

Несколько сильнее рынка также торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, +1.78%), ВТБ (VTBR RM, +1.87%), RUSAL plc (RUAL RM, +2.11%), ENPL-гдр (ENPL RM, +1.83%), Россети-ао (RSTI RM, +1.75%). Как мы видим, помимо акций «Сургутнефтегаза» и «Норникеля» выборочный и весьма умеренный спрос наблюдался лишь в небольшом количестве бумаг.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.73%) заметно подешевели против растущего рынка. В конце прошлой недели состоялась публикация финансовых и производственных показателей эмитента. Несмотря на стабильный рост пассажирских перевозок, финансовые результаты остаются весьма слабыми. По итогам 1 полугодия 2019 года Группа «Аэрофлот» зафиксировала убыток в размере 8784 млн руб. по МСФО. По итогам 2 квартала она получила прибыль в размере 6933 млн руб.

Заметно слабее рынка также торговались бумаги НЛМК (NLMK RM, —0.77%), Polymetal (POLY RM, —1.63%), Магнит (MGNТ RM, —0.92%), Полюс (PLZL RM, —0.85%), ММК (MAGN RM, —1.55%), Распадская (RASP RM, —2.42%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное падение стоимости в пределах 0.6-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

С учетом утреннего падения стоимости фьючерсов на фондовые индексы США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением.