Текущий торговый день особой насыщенностью событиями не отличается. Тем не менее бумаги «Сургутнефтегаза» продолжают занимать первую строчку среди наиболее активно растущих бумаг. Спекулянты и инвесторы продолжают отыгрывать новости о создании дочерней структуры, которая будет заниматься инвестированием накопленных денежных средств. Возможно, что через эту структуру «Сургутнефтегаз» осуществит обратный выкуп бумаг с рынка. Рост котировок никеля приостановился, а с ним и в бумаги ГМК «Норникель» пришла ожидаемая коррекция. Однако говорить о каких-то активных распродажах пока нельзя. В целом можно говорить о том, что более сильное давление испытывают бумаги металлургов, а также секторы, связанные с потреблением. Среди самых слабых бумаг дня были X5 Retail Group и Сбербанк. Активность была вдвое выше предыдущего дня. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 45 млрд рублей. Четверть от этого объёма составляли сделки с обыкновенными акциями «Сургутнефтегаз».

Рубль торговался неуверенно на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3875 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная 7,47%. Причин для укрепления доллара оказалось достаточно много. Это и ожидания снижения ставки ЕЦБ на длительный период, рекордный минимум юаня, провал фунта ниже $1,2 на росте рисков политического кризиса в связи с возможным выходом из Евросоюза без соглашения, а также меры Аргентины по повышению контроля над валютным рынком. В этих условиях рубль не может стоять в стороне, тем более что нефть также упала ниже $58 за баррель Brent. Тем не менее говорить об ожиданиях существенного ослабления нельзя. Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в текущих условиях снижается, так как регулятор не будет предпринимать шаги, которые могли бы подорвать стабильность на рынке ОФЗ.

Участники рынка закладывают вероятность снижения ставки ЕЦБ на ближайшем заседании на уровне 83%. Активность в промышленности еврозоны снижается уже много месяцев подряд, а в августе рост цен производителей замедлился до 0,2% по сравнению с 0,7% в июле. В Великобритании активность в строительстве упала до 45,0 п. с 45,3 п. в июле. Впрочем, это далеко не самая большая проблема, поскольку во вторник лейбористы намерены запустить законодательный процесс, который может помешать премьер-министру Б. Джонсону прервать работу парламента на пять недель. Кроме того, появилась информация, что Джонсон может инициировать досрочные выборы 14 октября, если межпартийная группа сможет заблокировать возможность выхода из Евросоюза без соглашения. Самыми слабыми секторами в Европе были базовые материалы и розничная торговля. Новости торговой войны также не позволяют расслабиться. Китай в очередной раз обратился во ВТО с жалобами на тарифные действия США.

Усиление доллара, новые проблемы развивающихся экономик, а также слухи о проблемах с назначением сроков начала переговоров США и КНР давят на котировки нефти. Добыча в РФ и OPEC увеличилась в августе по сравнению с июлем и это на фоне очередных рекордов по добыче в США. Соответственно, комбинация сильного доллара и рисков замедления мировой экономики толкают котировки Brent в целевую область $50-$55, которая просматривалась после формирования «медвежьего» рынка в нефти.

Индекс доллара подрастал на 0,39% до 99,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала вновь до 1,48%. CAD и NZD слабели на 0,25% против доллара США, а вот AUD укреплял свои позиции, так как Резервный банк Австралии не стал снижать ставку, ограничившись заявлением о периоде наблюдения за экономикой.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале торгов от 0,7% в S&P 500 до 0,8% в Dow Jones. Новостной фон предстоящих торгов в США негативный. Китай направил жалобу в ВТО. Финансовые СМИ США пишут о том, что Вашингтон и Пекин не могут договориться о дате начала переговоров, а также о стартовых позициях, которые можно было бы обсуждать. Всё это указывает на то, что капитал продолжит бегство в наиболее ликвидные инструменты. Собственно говоря, доходности по американским казначейским обязательствам указывают на это прямым образом. Российский рынок и рубль не могут стоять в стороне, поэтому также испытывают давление. Как и в США, основной удар на себя принимают бумаги металлургов и розничных сетей. Вероятность срыва переговоров США и КНР ещё до их начала остаётся высокой, поэтому ближайшие дни настроение инвесторов будет оставаться негативным.