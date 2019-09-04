Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Основные мировые индексы, а также нефть закрыли вчерашние торги в минусе из-за сохраняющихся рисков для экономик. Индексы Китая демонстрируют несколько более позитивную динамику, однако не нужно забывать, что фактически ключевая ставка в стране стала меньше на 1 п.п. после соответствующей реформы в августе, а этот фактор является очень значимым для оценки финансовых активов. Кроме того, Народный Банк продолжает девальвировать юань, помогая местным экспортерам снизить негативный эффект от пошлин. Ряд отраслей, в которых доля импорта высока, страдает, но подобных сегментов не так много. Сохранить темпы роста прошлых лет в таких условиях будет невозможно.

Накануне Bank of America снизил оценку роста ВВП Китая в 2019 с прежних 6% до 5.7%. После анонса увеличенных пошлин со стороны США ранее мы также говорили, что итоговый рост, вероятно, не превысит 6%. Индексы США закрылись в минусе в пределах 1% из-за снижения уверенности инвесторов в скором заключении сделки. Макростатистика, как и следовало ожидать, вновь не оказала поддержку рынку, напротив отразив очередное ухудшение – на этот раз в промышленности. Переток капитала с рынка акций в сторону облигаций на этом фоне продолжается. Озвученные нами ранее риски жесткого Brexit и замедления в Европе остаются на высоком уровне.

Одной из немногих обоснованных надежд оптимистов может выступать ЕЦБ, который в сентябре должен озвучить новые параметры количественного смягчения и, возможно, даже перспективы дальнейшего снижения ставки. Ближе к закрытию торгов ситуация вчера несколько улучшилась, обозначились локальные покупки нефти и ряда индексов, но говорить о текущем переломе тенденций пока преждевременно. Нефть остается слабой, важное значение будет иметь сегодняшняя публикация запасов, хотя их снижение на 10 млн баррелей в прошлую среду к заметному укреплению не привело.

Рубль имеет хорошие шансы на положительное завершение недели после того как закрепление выше уровня 67 к доллару не удалось. Потенциал укрепления в любом случае ограничен диапазоном 65.50- 66. Индексы РФ ожидаемо приостановили рост, приблизившись к справедливым уровням. Объем торгов на Мосбирже снизился в августе на 13.3%, негативная тенденция продолжается достаточно давно и мешает акциям компании закрепиться выше 100 руб. Рост бумаг Сургутнефтегаза впечатляет, но дополнительные покупки по текущим уровням вряд ли оправданы.