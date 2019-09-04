По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением отыгрывая обоюдное введение пошлин между США и Китаем.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2906,27 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,08%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 1,47%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям упала на четыре базисных пункта до 1,46%.

Уходя на длинные выходные, инвесторы еще тешили себя надеждой, что Пекин и Вашингтон откажутся вводить очередной пакет взаимных пошлин, однако их чаяния были разбиты о суровую реальность. Не внушили игрокам оптимизма и опубликованные данные по деловой активности в промышленности США. Так, индекс ISM Manufacturing в августе упал до 49,1%, что является минимальным показателем за последние три года. В июле индикатор был зафиксирован на отметке 51,2%.

Отсутствие консенсуса в отношении торговли между двумя крупнейшими мировыми экономиками приводит к усилению волатильности на глобальных финансовых рынках. Однако в качестве сладкой пилюли инвесторы надеются на снижение ставки американским регулятором, и в связи с этим сегодня игроки будут пристально следить за выступлением председателя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а пятницу переключат свое внимание на речь председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,75%, закрывшись на отметке $58,22. Во вторник, помимо негативных настроений на фондовых рынках давление на стоимость "черного золота" оказывали данные о росте добычи в Нигерии и Саудовской Аравии, а также информация об ослаблении урагана "Дориан", который судя по всему не нанесет ущерба нефтепроизводителям в Мексиканском заливе.

В текущей ситуации быки и медведи ведут активную борьбу за уровень $58 и при условии возвращения оптимизма на заокеанские биржи игроки на повышение попробуют восстановить утраченные ранее позиции, в противном случае цена фьючерсного контракта Brent рискует снизиться к отметкам $55-$50 за баррель.

Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в четверг.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил скромные 0,04% закрывшись на отметке 2774,2 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2750 и 2735 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2790 и 2810 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 129700 и 128000. Сопротивления — 131600 и 132700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,75 прибавив 0,05% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,60 и 66,40. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.