Московская Биржа опубликовала данные по объемам торгов в августе. Инвесторы положительно оценили результаты, несмотря на то, что объемы торгов снизились на 13,3% г/г до 68,9 трлн руб. Отчасти результат связан с тем, что в августе 2019 года было 22 рабочих дня по сравнению с 23 рабочими днями в августе прошлого года. Снижение объемов торгов наблюдалось по всем рынкам, кроме срочного.

Лучший результат по росту объемов торгов был ожидаемо зафиксирован на рынке акций (+17,1% г/г до 1,05 трлн руб.) на фоне высокой волатильности: к середине августа индекс МосБиржи падал на 4,5% с начала месяца, но сумел восстановиться и закрыть месяц в символическом плюсе (+0,02% м/м). В то же время на рынке облигаций было зафиксировано снижение объемов торгов на 30,1% г/г в основном из-за падения торгов однодневными облигациями в 2,3 раза. На денежном рынке было зафиксировано снижение торгов на 20,2% г/г до 27,8 тлрн руб. в основном из-за снижения объемов на междилерском РЕПО на 43% г/г до 2,8 трлн руб. и РЕПО с ЦК на 22,1% г/г до 15 трлн руб. Валютный рынок также отметился снижением торгов на 11,4% г/г до 27,8 трлн руб. в основном из-за уменьшения объемов торгов сделок спот парой доллар/рубль на 23,5% г/г до 5,9 трлн руб. Отчасти это связано с высокой базой предыдущего периода на фоне анонса санкций США против РФ в августе 2018 года.

Учитывая нейтральные результаты Московской Биржи по объему торгов за август, акции продолжают быть привлекательными с точки зрения получения дивидендов. В текущих котировках можно ожидать сохранение дивидендной доходности на уровне более 7%. Не исключено, что компания объявит промежуточные дивиденды этой осенью, что поддержит котировки акций Московской Биржи.