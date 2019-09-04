Отечественный рынок демонстрировал рост, реагируя на новости с Восточного экономического форума. В частности, глава «ВТБ» А. Костин сообщил, что по итогам 2019 года «ВТБ» планирует вернуться к выплате дивидендов из расчёта 50% от чистой прибыли без ограничения темпов роста. Он также отметил, что акционеры банка не предлагали выплату промежуточных дивидендов. Есть новости и по «Мечел». Зампредседателя Сбербанка А. Попов сообщил, что банк рассчитывает до конца года договориться о реструктуризации кредитного портфеля «Мечела». Продолжается рост в акциях «Сургутнефтегаза», базирующийся на новостях о создании дочерней структуры, которая будет заниматься инвестициями валютных резервов нефтегазовой компании. Рост цен на нефть испортил день для «Аэрофлота», хотя на рынке говорят о скором повышении цен на авиабилеты. Впрочем, перспектива подобных действий авиаторов вызывает большие сомнения в условиях слабого роста доходов населения. В итоге сектор может столкнуться с резким сокращением загрузки самолётов. Активность была достаточно высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 33 млрд рублей. Из статистики по РФ стоит отметить рост PMI в сфере услуг до 52,1 п. в августе с 50,4 п. в июле.

Сам рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3910 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,29%, недельная до 7,36%, а месячная до 7,40%. В целом можно говорить, что рынок всё же готовится к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя аргументы за и против уравновешивают друг друга. Поддержку рублю также оказывает проведённый аукцион ОФЗ. Минфин РФ предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить все 20 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,29% и спросе 61,139 млрд рублей. Иными словами, негативные внешние настроения пока не сказываются на интересе инвесторов к российскому долговому рынку. Соответственно, сильных сигналов на выход нерезидентов нет. Поэтому у рубля вновь повышаются шансы на возвращение к более высоким значениям в диапазоне 65-66 за доллар. Тем более, что в сентябре закупки валюты в рамках бюджетного правила сократятся. Минфин планирует потратить на закупку валюты в период с 6 сентября по 4 октября 187,1 млрд рублей, или 8,9 млрд рублей в день.

В британском парламенте сложилось редкое согласие товарищей, выступающих против выхода из Евросоюза без соглашения. Созданная коалиция с примкнувшими членами консерваторов в количестве 21 человек превосходит сторонников выхода при любом раскладе на 27 голосов. Соответственно, британский парламент сможет продолжить свою работу без перерыва вплоть до 31 октября. Однако все 21 ренегата были исключены из консервативной партии, что уже работает в пользу досрочных выборов. Впрочем, лидер лейбористов Джереми Корбин отметил, что согласится на досрочные выборы лишь в том случае, если законопроект об исключении варианта выхода без соглашения будет принят. В остальной Европе индексы торговались в плюсе, а наибольший прирост демонстрировали бумаги автомобилестроительных компаний. В Италии также политический прорыв, который заключается в том, что «Пять звёзд» проголосовало большинством за создание коалиции с Демократической партией. Франция может стать автором политического скандала между Европой и Вашингтоном. Париж предложил Тегерану заём в объёме около $15 млрд до конца года, если исламская республика вернётся к соблюдению соглашения по ядерной программе. И немного о статистике, которой было довольно много. Окончательный индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны поднялся до 53,5 п., что позволило сводному индикатору подрасти до 51,9 п. по сравнению с предварительной оценкой 51,8 п. В Великобритании дела идут не столь хорошо, так как индекс деловой активности в сфере услуг снизился в августе до 50,6 п. с 51,4 п. в июле. И снова о еврозоне. Розничные продажи показали рост в июле на 2,2% в годовом выражении.

Рынок нефти сохранял оптимизм на фоне возвращения аппетитов к риску. Citigroup снизил прогноз по Brent на III квартал и IV квартал до $62 и $64, а также ожидает падения котировок до $53 за баррель в конце 2020 года. Предварительные прогнозы также говорят о том, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю. Отчёт API выйдет ночью в среду, а отчёт Минэнерго появится в четверг.

Ещё одним поводом для оптимизма перед торгами в США стали новости из Гонконга, где всё же решили отказаться от изменений в законе об экстрадиции. Протестные настроения всё ещё сохраняются, но первоначальная их причина устранена. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост индексов в начале дня от 0,85% в Dow Jones до 1,05% в NASDAQ. Таким образом, по трём проблемным направлениям появился оптимизм. В США также ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут быть достаточно «мягкими», чтобы не пугать лишний раз рынок. Экспорт США в июле вырос на 0,6%, а импорт упал на 0,1%. Благодаря этому отрицательное сальдо торгового баланса сократилось на 2,7% до $54 млрд. Однако торговый дефицит с Евросоюзом вырос до рекордных значений. Российский рынок получает позитивную подпитку как с внешних площадок, так и с ВЭФ.