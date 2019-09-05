На мировых площадках в данный момент наблюдается локальный перевес покупателей вследствие благоприятных новостей, которые поступают со вчерашнего дня. Внутренний позитив в ряде регионов, включая Китай и Европу, накладывается на некоторый прогресс в торговых отношениях США и Китая, что может обеспечить сегодня очередной сильный день для российских активов. Вчера факторами роста мировых рынков стало потенциальное улучшение ситуации в Гонконге, после того как власти согласились пойти на ряд уступок в пользу протестующих, а также статистика по Китаю, которая отразила больший рост индекса деловой активности, чем ожидалось. Сегодня также есть повод для роста.

В ходе азиатской сессии было объявлено о договоренности между вице-премьером Китая Лю Хэ и Мнучином с Лайтхайзером от США провести новый раунд торговых переговоров в октябре, а перед этим в течение сентября состоится ряд консультаций на более низком уровне. Индексы Китая на этом фоне прибавляют более 1.5%, американские площадки вчера вернулись к локальному уровню сопротивления и готовы закрепиться выше сегодня. Однако, несмотря на локальный перевес покупателей, мы считаем, что риски для мировой экономики сохраняются, а факторы роста последних дней являются ненадежными, поэтому следует сохранять осторожность. Положительная статистика может быстро измениться, а согласование новой даты переговоров по торговле не означает прогресса – в 2019 стороны уже много раз были очень близки к сделке, но не достигли ее. А пока власти пытаются договориться, пошлины на ввоз товаров растут, как и издержки компаний. К моменту следующего раунда переговоров тарифы будут еще выше, так как очередное повышение запланировано с 1 октября.

Нефть воспользовалась внешним позитивом и, прибавив 4%, вернулась к сопротивлению вблизи 61 за баррель по Brent. Шансы на закрепление выше в ближайшие дни достаточно высоки. Рубль продолжает копировать динамику сырья, поэтому также способен укрепиться в озвученный нами ранее диапазон 65.50-66. На фондовой секции в РФ нужно отметить акции ВТБ, которые прибавили 9% после заявления Костина о вероятном возврате к практике выплаты дивидендов в объеме 50% от чистой прибыли в 2020 году, а также бумаги АФК Система, которые способны обновить локальные максимумы на фоне возможных IPO ряда дочерних компаний, а также переговорах о продаже Детского мира.