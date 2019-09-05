Ввод очередей «Арктик СПГ 2» – в 2023, 2024 и 2026 гг. В рамках Восточного экономического форума участники проекта «Арктик СПГ 2» приняли окончательное инвестиционное решение по проекту. Оно предусматривает разработку Утреннего месторождения и строительство завода по сжижению СПГ на полуострове Гыдан. Запуск первой линии планируется в 2023 г. (не позже 3 кв.), второй – в 2024 г., третьей – в 2026 г. Всего мощность завода составит 19,8 млн т в год, капзатраты для выхода на полную мощность – 21,3 млрд долл. Участники проекта: НОВАТЭК (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) с долей 60%, Total, CNPC, CNOOC Limited и Japan Arctic LNG (консорциум Mitsui и JOGMEC) – каждый по 10%.

Участники проекта заинтересованы также в строительстве камчатского терминала. НОВАТЭК сообщил, что планируется продавать не менее 50% объемов «Арктик СПГ 2» по долгосрочным контрактам, прочее – на спотовом рынке. Все стороны проекта заинтересованы в участии в строительстве перевалочного терминала СПГ на Камчатке для упрощения сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. НОВАТЭК нацелен на то, чтобы на АТР приходилось около 80% объемов сбыта СПГ, однако окончательного понимания структуры рынков сбыта пока нет. Компания ожидает, что к 2024 г. будет возможность круглогодично поставлять грузы по Северному морскому пути в АТР. Кроме того, партнеры проекта предложили увеличить долю заемного финансирования с 30% до 40%.

НОВАТЭК планирует новые арктические проекты. НОВАТЭК нацелен на дальнейший рост бизнеса СПГ. Следующим крупнотоннажным проектом станет «Арктик СПГ 1» мощностью 19,8 млн т в год, использующий терминал «Утренний» проекта «Арктик СПГ 2». До конца 1 п/г 2020 г. должно быть принято инвестиционное решение по проекту «Обский СПГ». Как сообщалось ранее, мощность проекта может составить 4,8 млн т СПГ в год, ресурсной базой будут служить Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения. Кроме того, НОВАТЭК и Газпром нефть планируют в 2020 г. начать изучение Северо-Врангелевского шельфового участка на Чукотке, где предположительно находятся крупные запасы газа. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.