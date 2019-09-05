Сезон публикации отчетности за 2к/1п19 завершился. По его итогам 2к19 стал очередным – уже седьмым – кварталом позитивных сюрпризов. Консенсус-прогноз по прибыли на акцию для индекса MSCI Russia повышался до августа, когда на ожиданиях рынка начало сказываться снижение цен на нефть и курса рубля. Между тем консенсус-прогноз в настоящий момент по-прежнему превышает уровень начала года на 12%. Доля компаний из нашей выборки, чьи результаты ощутимо превзошли ожидания рынка на уровне EBITDA, сократилась до 44% по сравнению с показателем 1к19. Однако сюрприз на уровне индекса РТС во 2к19 вырос до +3,2% против +1,3% в предыдущем квартале.

Наибольший вклад в сюрприз по индексу РТС за прошлый квартал внес Лукойл, показавший EBITDA на 14% выше консенсус-прогноза. Результаты Газпром нефти (+1,4% к РТС через неделю после публикации) за 2к19 также превзошли ожидания благодаря благоприятной динамике цен на нефть и улучшению показателей в сегменте разведки и добычи. Котировки Сургутнефтегаза (+35%) сильно выросли, несмотря на в целом ожидаемый чистый убыток. При этом результаты Татнефти (-0,4%) оказались ниже прогнозов в связи с наращиванием товарных запасов нефти.

Норильский никель (+3,6%) показал опережающую динамику благодаря хорошим финансовым показателям, обусловленным позитивным эффектом от высвобождения товарных запасов металлов платиновой группы и реализации программы повышения эффективности. Результаты золотодобывающих компаний (Полюс +2,5%, Полиметалл +0,8%, Highland Gold +8,3%) в целом соответствовали ожиданиями, однако их котировки опередили индекс РТС ввиду роста цен на золото. Сталелитейные компании (Евраз —11%, ММК —4,8%, НЛМК —3.9%, Северсталь —2,6%), напротив, оказались в числе отстающих в связи со слабыми результатами. Котировки Русала (-10%) упали вслед за ценами на алюминий. Алроса (-2,0%) представила скромную отчетность и оказалась под давлением ввиду ухудшения конъюнктуры рынка алмазов.

Аэрофлот (-4,3%) показал более сильные, чем ожидалось, результаты, но котировки его акций все равно отстали от рынка. Globaltrans (+1,7%) также представила хорошие показатели и опередила в росте индекс РТС.

Результаты Х5 (+4,1%) значительно превысили ожидания рынка – в частности, рентабельность EBITDA составила 8,3%. Отчетность Ленты (-2,7%) не впечатлила, оказавшись чуть хуже и без того скромных прогнозов. Русагро (-3,4%) показало сильные результаты, однако акции попали под давление из-за риска избыточного предложения на рынке сахара.

В отчетности Яндекса (-0,4%) внимание рынка привлек сегмент услуг такси, впервые показавший положительную EBITDA. Позитивные результаты Qiwi (+18%) послужили основанием для значительного роста котировок акций компании.

Результаты Сбербанка (-2,4%) за 2к19 были слегка негативными, поскольку комиссионный доход оказался ниже консенсус-прогноза, а восстановление чистой процентной маржи замедлилось. У Тинькофф-Банка (-5,5%) стоимость риска поднялась до 8,74%, не оправдав ожиданий, при этом руководство повысило плановый показатель на весь год с 6–7% до 7–8%.

Результаты Интер РАО (-3,8%) за 2к19 оказались достаточно сильными: EBITDA превысила консенсус-прогноз, хотя чистая прибыль не дотянула до ожиданий. Котировки отстали в росте от индекса РТС, поскольку компания заявила о намерении обнародовать новую стратегию не ранее мая 2020 г.