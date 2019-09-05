Опубликованный вчера Минфином объем покупок валюты на сентябрь оказался очень близок к нашим оценкам (~200 млрд руб.). Таким образом, с начала года до конца сентября в рамках регулярных интервенций ведомство купит валюты на 2,3 трлн руб., а при сохранении цен на нефть и курса рубля на уровне августа — 59,4 долл./барр. и 65,8 руб./долл., соответственно, итоговый объем интервенций за год составит ~2,9 трлн руб.

Отметим, что в июле ФНБ пополнился на величину прошлогодних допдоходов (составивших 4,2 трлн руб.) и сейчас составляет 8,17 трлн руб. (согласно недавно опубликованным данным Минфина). При этом его ликвидная часть к настоящему моменту оценивается лишь в 6,5 трлн руб., что явно меньше 7% ВВП. Превысить этот порог объем свободных средств фонда сможет лишь по итогам следующего года (когда допдоходы 2019 г. будут перечислены на счета фонда). Исходя из наших оценок, по итогам 2020 г. ликвидная часть ФНБ окажется на уровне 9,4 трлн руб. (что составит 8,5% ВВП, здесь мы берем прогноз Минфина по номинальному ВВП).

Действующие правила Бюджетного кодекса позволяют начать тратить ФНБ в году, на конец которого (по плану Минфина) ликвидная часть ФНБ достигнет 7%, но лишь так, чтобы ее объем остался не менее 7% ВВП к концу этого года (т.е. в случае 2020 г. можно потратить не более 1,67 трлн руб.).

Отметим, что такая схема, на наш взгляд, неплохо защищена от рисков (например, от падения цен на нефть в 2020 г. — недавно М. Орешкин использовал это как аргумент против начала использования ФНБ). Объем ликвидной части ФНБ размещен в иностранной валюте, и в случае падения цен на нефть, скорее всего, увеличится в рублях (из-за ослабления рубля), а, в свою очередь, объем пополнения фонда также не зависит от цен на нефть (т.к. это прошлогодние интервенции). Риски могут возникнуть в более длительной перспективе: например, в негативном сценарии из-за возможного падения цен на нефть в 2020 г. траты ФНБ в 2021 г., возможно, придется приостановить.

Видимо, из-за того, что траты ФНБ могут быть сопряжены с подобной неопределенностью, консенсуса во власти относительно того, начинать ли использовать фонд в следующем году или нет, пока нет. Хотя, как мы полагаем, ни для кого во власти не секрет, что без трат ФНБ у российской экономики нет шансов на ускорение. Мы полагаем, что по этой причине ФНБ все-таки начнут тратить уже в следующем году, однако предпочтут использовать лишь часть доступных ликвидных ресурсов.