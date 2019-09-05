Российский фондовый рынок растет восьмую торговую сессию подряд. Сегодня индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, в то время как РТС – 0,6% за счет небольшого укрепления рубля. Всего с начала месяца рублевый индекс вырос на 2,3%, долларовый – на 3,5%. Азиатские площадки закрыли день в «зеленой» зоне, европейские индексы – также торгуются на положительной территории.

Глобальные инвесторы вновь воспарили духом и перешли от продаж к покупкам. Поводом выступило сразу несколько новостей. Во-первых, отмена администрацией Гонконга поправок к закону об экстрадиции, что должно привести к прекращению протестов, продолжающихся последние месяцы и негативно повлиявших на экономическую ситуацию в стране. Во-вторых, назначение нового раунда торговых переговоров КНР с США на высоком уровне в начале октября, в то время как обсуждение на уровне торговых групп продолжится и в сентябре. В-третьих, это призывы Госсовета Китая к дальнейшему сокращению нормы резервирования для банков, что в случае выполнения Народным банком Китая должно улучшить условия кредитования для бизнеса и поддержать экономику в сложные времена. В-четвертых, это существенное снижение вероятности «жесткого» Brexit без сделки с Брюсселем 31 октября из-за потери голосующей силы партии консерваторов во главе ее лидером, новым премьер-министром Борисом Джонсоном, что немного сгладило возросшие политически риски и неопределённость по Евросоюзу.

Позитивное влияние вышеуказанных факторов нашло отражение в ценах на сырьевые товары: вчера подорожала нефть на 3,9% без каких-либо дополнительных новостей, а также подросли цены на основные базовые металлы. Золото, напротив, несколько потеряло свой блеск и привлекательность как «защитный» актив на фоне роста аппетита к риску большинства участников торгов.

Складывается ощущение, что рынки просто хотят расти, поэтому инвесторы рассматривают любую новость только с хорошей стороны, не углубляясь в детальный анализ причин-следствий. Поэтому мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на всех рынках капитала, в частности, до каких-то конкретных договоренностей Китая и США по торговым вопросам.