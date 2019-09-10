Американские биржевые площадки в понедельник закрылись разнонаправленно. Инвесторы взяли передышку в преддверии заседания ЕЦБ и ФРС.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01%, закрывшись на отметке 2978,43 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 1,63% — максимум за четыре недели. Доходность по двухлетним казначейским выросла на четыре базисный пункта до 1,58% — максимум более чем за две недели. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до —0,59%, продемонстрировав самый высоким показатель за месяц.

Сейчас за видимым благополучием и позитивом, царящим на фондовых биржах, по-прежнему стоит угроза торможения глобальной экономики, и если Соединенные Штаты все еще находятся в хорошей форме, то дела в Еврозоне обстоят далеко не лучшим образом. Сильные позиции американской валюты обусловлены монетарной политикой американского Федрезерва, и разница процентных ставок в США и Европе в долгосрочной перспективе по-прежнему будет играть на стороне крепкого доллара, который при имеющемся дисбалансе и более сильных показателях заокеанской экономики в перспективе может еще больше упрочить свои позиции по отношению к единой европейской валюте.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,83%, закрывшись на отметке $62,69. Умеренно позитивная конъюнктура на финансовых рынках и подтверждение Саудовской Аравией сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ позволила игрокам на повышение закрепиться над уровнем $62,50, и если данный рубеж не будет сдан, стоимость эталонного сорта Brent может устремиться к отметкам $64 — $65 за баррель.

Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,39% закрывшись на отметке 2786,73 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2780 и 2760 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2815 и 2827 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 132800 и 129500. Сопротивление — 136300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,55 прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,20 и 65. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 65,80.