Тенденция к укреплению рубля постепенно приостанавливается
В ходе вчерашних торгов российский рубль вновь сумел прибавить против доллара около 0,3%, а пара доллар/рубль опускалась в район 65,35 руб/долл., однако к концу дня вернулась выше отметки в 65,50 руб/долл. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрировала однонаправленной тенденции в ходе вчерашних торгов.
С наступлением сентября сантимент в отношении валют EM заметно улучшился, но дальнейшая динамика валют развивающихся стран во многом будет зависеть от итогов заседаний ведущих регуляторов (ЕЦБ и ФРС) в ближайшие две недели. С начала августа пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-67 руб/долл., который мы считаем сбалансированным. Улучшение внешнего фона способствовало возвращению пары в нижнюю половину диапазона. При этом сильных внутренних факторов для изменения текущего расклада сил на рынке мы не видим, соответственно, ключевым фактором для рубля остается вопрос общего отношения инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран.
На горизонте ближайших дней ожидаем увидеть консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 65,50 руб/долл. Из ключевых событий на повестке текущей неделе для всей группы валют EM отдельно выделяется заседание ЕЦБ, итоги которого будут объявлены в четверг.
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