Фондовые индексы США закрылись на около нулевой отметке – S&P500 достиг 2978,43 пунктов (-0,01%), Dow Jones, напротив, вырос на 0,14%, до 26835,51 пунктов. В основном разнонаправленное движение индексов произошло из-за того, что финансовый и энергетический сектор показывали положительную динамику на фоне коррекции в секторах технологий и здравоохранении. Последние два при этом имеют большой вес в S&P500 по сравнению с финансовым и энергетическим.

На мировых площадках складываются разные настроения. В то время, как часть Азии закончила в легком плюсе – Nikkei +0,35%, Hang Seng +0,01%, и CSI 300 —0,34%, Европа открылась в минусе. Главным драйвером в Европе является ситуация вокруг Brexit, парламент Великобритании отверг 6 предложений Бориса Джонсона по выходу из Евросоюза без сделки. На этом фоне количество негативных настроений возросло: Euro Stoxx 0,20%, FTSE —0,15%, CAC 40 —0,35%, и DAX —0,1%. Однако сегодня не ожидается сильных движений в европейских индексах, поскольку инвесторы ждут решения ЕЦБ по ключевой ставке.

«Черное золото» сохраняет «бычьи» настроения на фоне сигналов со стороны официальных представителей Саудовской Аравии, которые рассматривают сокращение добычи нефти. Доходность по американским десятилеткам выросла до 1,58%, но уже в рамках текущего дня ожидаем падения до 1,54-1,55%. Индекс волатильности набирает обороты со вчерашних 15 пунктов и приближается к 16. Считаем, что отсутствие хороших новостей и является причиной для «медвежьих» настроений на рынке. Золото скорректировалось ниже 1500 из-за роста реальной процентной ставки, но падение замедлится с падением доходностей по 10-летним гособлигациям США. Ожидаем, что S&P500 снизится на несколько десятков пунктов, до 2960 пунктов. Инвесторам советуем в течение дня присмотреться к защитным активам.

При отсутствии макроэкономической статистики инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные новости: так, фонд Elliot Management объявил о наращивании позиции в компании AT&T (T) до $3,2 млрд, с целевым ориентиром $60 через два года. Акции компании считаются защитным активом, а на фоне увеличения доли активистом AT&T выглядят еще лучше. Также стоит не забывать про энергетический сектор США (XLE), который краткосрочно смотрится лучше рынка из-за «бычьих» сигналов как с геополитической стороны, так и со стороны крупнейших нефтедобытчиков, сигнализирующих о снижениях показателей добычи в ближайшее время.