Сегодня мировой лидер алмазодобывающей отрасли АК «АЛРОСА» представила результаты продаж по итогам августа 2019 года. За прошедший месяц компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию общей стоимостью $181,8 млн, что на 38,4% меньше чем за аналогичный период годом ранее. Тем не менее по сравнению с июлем продажи возросли на 6,6%. Менеджмент компании достаточно оптимистично оценивает результаты августа, учитывая, что продажи «АЛРОСЫ» неуклонно снижались с марта, а в июле и вовсе достигли минимума с декабря 2016 года.

Отмечается, что неблагоприятные макроэкономические и отраслевые факторы все еще оказывают давление на мировой рынок, но компания сохраняет умеренно-позитивный прогноз до конца 2019 года и ждет, что спрос и предложение на мировом рынке алмазов выровняются после того, как предложение алмазного сырья крупнейшими производителями значительно сократилось в течение этого года.

Ранее, 19 августа, «АЛРОСА» опубликовала финансовый отчет по МСФО по итогам 6 месяцев 2019 года, который оказался ожидаемо слабым. За отчетный период компания продемонстрировала снижение чистой прибыли, показателя EBITDA и выручки. Но были в отчете и положительные моменты – соотношение чистый долг/EBITDA осталось низким на уровне 0,3х, что позволило Наблюдательному совету одобрить дивиденды по итогам I полугодия в размере 3,84 руб. на одну акцию (это 100% свободного денежного потока в соответствии с обновленной дивидендной политикой).

Конечно, из-за снижения финансовых показателей дивиденды оказались на 35% ниже, чем в прошлом году. Тем не менее акции дадут инвесторам 5,1% дивидендной доходности в текущих ценах – это выше среднего значения в секторе. Последний день для покупки акций для участия в дивидендных выплатах – 10 октября. Принимая во внимание тот факт, что акции торгуются на минимумах за последние 3 года, мы полагаем, что сейчас достаточно привлекательная точка для входа.