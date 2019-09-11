По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в основном на положительной территории. Доходности суверенных облигаций еврозоны и США стремительно растут вторую сессию подряд.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 2979,39 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,28%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 1,73%, достигнув максимума за месяц. Доходность по двухлетним казначейским облигациям выросла на восемь базисных пунктов, до 1,68%, что является самым высоким показателем более чем за пять недель. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на четыре базисных пункта, до —0,55%, продемонстрировав самый высокий показатель почти за пять недель.

Рынки предпочли проигнорировать слабые данные по экономике Китая, где цены производителей в августе снизились самыми быстрыми темпами за последние три года, отражая последствия торгового противостояния между США и КНР. Сейчас, сдвинув на второй план историю с торговыми переговорами, инвесторы сосредоточили свое внимание на заседаниях двух самых влиятельных мировых центробанков, и от их решения по монетарной политике будут зависеть дальнейшие движения на глобальных финансовых рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,22%, закрывшись на отметке $62,73. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" за океаном на прошлой неделе упали на 7,2 миллионов баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, а в четверг фокус "быков" и "медведей" сместится на заседание ЕЦБ и очередную встречу функционеров министерского комитета ОПЕК+.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,03% закрывшись на отметке 2787,52 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2760 и 2736 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2800 и 2815 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на отметках 132800 и 129500. Сопротивление — 136300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,42 прибавив 0,20% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,20 и 65. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 65,80.