Важной статистики вчера не выходило, зато продолжили поступать новости о торговых переговорах между США и КНР. В частности, активно обсуждается закупка Китаем сельхозпродукции из Соединенных Штатов. Впрочем, договоренность пока, похоже, не достигнута. Во всяком случае, в опубликованном сегодня утром списке товаров, на которые китайские пошлины распространятся не будут, сельхозпродукты не значатся. Доходность десятилетних казначейских бумаг вчера продолжала быстро двигаться вверх на общем рыночном оптимизме и, возможно, на ожиданиях, что на ближайшем заседании риторика ФРС не окажется чересчур мягкой. Вечером UST10 были на отметке 1,74%, соответствующей месячному максимуму, и, таким образом, выросли в доходности на 10 б.п. по итогам дня и на 19 б.п. с начала недели. Спред между 10-летними и 2-летними бумагами расширился до 5 б.п. Вероятность, что ставка ФРС будет снижена еще трижды до конца года, продолжила падать и, по оценке рынка, сейчас составляет 33%. Вероятность двух снижений оценивается в 48%. Курс евро к доллару вновь почти не изменился, завершив день на уровне 1,104. Цены на нефть к вечеру растеряли весь дневной рост и остались в районе 62,7 долл./барр. Оценка API показала значительное падение нефтяных запасов в США, в размере 7,2 млн барр., тогда как рынок ожидает, что запасы сократятся на 2,9 млн барр. Сегодня выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго и будет опубликован месячный отчет ОПЕК. Кроме того, в США выйдет статистика по ценам производителей.

Российские суверенные евробонды вчера продолжили дешеветь, и второй день подряд потери были достаточно большими. По-прежнему давление оказывал рост доходности UST10, вчера вечером он продолжился, и доходность базового актива достигла 1,74%, хотя это движение пока не было полностью учтено в котировках бумаг. В то же время цены на нефть заметно выросли днем – до 63,5 долл./барр., но затем полностью растеряли прирост, опустившись до 62,7 долл./барр. Поскольку спреды российских бумаг уже достаточно сильно сузились, евробондам все же пришлось учитывать рост доходности базового актива, и длинные евробонды подешевели на 0,7–0,9 п.п., а среднесрочные – на 0,3–0,6 п.п. Примерно такую же динамику показали и бумаги других стран ЕМ. В результате доходности на дальнем участке кривой выросли на 5 б.п., а на коротком – на 8 б.п. Рекордно большой спред между RUSSIA’26 (YTM 3,2%) и RUSSIA’23 (YTM 2,4%) продолжил понемногу сужаться – с 78 б.п. до 74 б.п. Пятилетний CDS-спред РФ уже четвертый день подряд остается на минимуме – 85 б.п.