Сегодня министерство финансов Китая объявило о том, что делает шаг навстречу США перед торговыми переговорами в октябре и снимает тарифы на ряд американских товаров. В списке оказались 16 категорий товаров (лекарства против рака, мясо рыбы, смазочные материалы и др.). Это не первый “жест доброй воли” со стороны Китая: во вторник Государственное управление валютного контроля сообщило, что отменило ограничения для иностранных фондов на покупку китайских акций и облигаций. В этот же день представители министерства торговли снова заверили, что переговоры по торговому соглашению с США идут успешно, и китайская делегация приедет в Вашингтон в октябре. Некоторые эксперты заговорили о том, что Д.Трамп “сломал” китайское руководство и теперь они согласятся на любые условия США.

Надо сказать, что пока время работает на США. Деньги от введенных тарифов на китайские товары поступают в американский бюджет, а в самом Китае очень быстро ухудшается макроэкономическая обстановка. Все последние данные были намного хуже ожиданий экспертов, особенно статистика по ценовой ситуации в производственном секторе. Индекс PPI за август оказался минимальным за последние три года, его значение составило минус 0.8% г\г. Падали оптовые цены на потребительские товары, на 2%; на промышленные товары, на 0.8%; на сырье – минус 3.5%. Очевидно, что китайская промышленность страдает из-за торговой войны с США: повышение тарифов бьет по спросу на китайскую продукцию, что и отражается в ценах производителей. Однако пока дефляция в оптовых ценах не сказывается на потребительской инфляции. Данные за август были выше прогнозов экспертов, плюс 2.8% г\г. Основной вклад в рост потребительской инфляции внесли цены на свинину, они за месяц взлетели на 20%, а за год —на 46.7%.

Очевидно, что торговая война с США привела к крайне негативному эффекту: падают цены производителей и растет потребительская инфляция. В перспективе такой “букет” – спад и рост цен на продовольствие – может иметь серьезные социальные последствия. Власти Китая это понимают, и в Политбюро КПК уже сказали, что ситуацию со свининой нужно “взять под контроль, чтобы не омрачить празднование 70 годовщины КНР”.

Вместе с тем, надо отметить, что несмотря на оптимистичные заявления и примирительные шаги со стороны Китая, реальная ситуация остается плохой: повышенные тарифы на китайские товары действуют, США их снимать или снижать не собираются и требуют от Китая все больших уступок. Все это неизбежно продолжит негативно влиять на макроэкономическую ситуацию в Китае и во всем мире.