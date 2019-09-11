Российский фондовый рынок в среду, 11 сентября, ускорил рост вслед за мировыми площадками, благодаря оптимистичному внешнему новостному фону: к середине дня индексы Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,5-0,6%.

Позитивному настрою глобальных инвесторов сегодня главным образом способствуют сообщения о том, что Китай готов согласиться на увеличение закупок американской сельхозпродукции, чтобы США в ответ отложили введение новых импортных пошлин и смягчили запрет на сотрудничество с Huawei. Новость означает, что данное предложение будет озвучено китайской стороной в рамках нового раунда торговых переговоров в октябре, и вероятность того, что США согласится на уступки со своей стороны, не 100%. Однако даже намерение одной из сторон продолжать конструктивный диалог и идти на уступки уже приободрило инвесторов, поскольку даже похожие «просто сообщения» yf какое-то время пропали с мониторов.

Другим поводом для энтузиазма выступает завтрашнее заседание ЕЦБ, на котором все ждут от регулятора объявления новых монетарных мер поддержки экономики, которые он анонсировал на июльском заседании. Учитывая слабость макростатистики, которая с тех пор была опубликована, рынок оценивает вероятность введения новых стимулов как почти 100%, вопросы вызывает только формат смягчения: снижение ставки, новые покупки активов с рынка и/или освобождение крупнейших банков от обязательства платить за размещение свободных остатков в ЕЦБ.

Вкупе с ожиданиями смягчения монетарной политики в США, в рамках заседания Федрезерва, которое состоится уже на следующей неделе, аппетит к риску участников торгов продолжает пребывать на высоком уровне, обеспечивая поддержку всем рисковым активам, включая российские акции. Поэтому в лидерах роста сегодня акции наиболее цикличных секторов: металлургия и нефть.