Глядя на текущую картину, понимаешь, что что-то идет не так. Прежде всего бросается в глаза тот факт, что индексы в принципе стоят на месте — мы наблюдаем минимальные изменения, хотя обороты на торгах уже чуть выше среднего. Исходя из этого вроде бы можно сделать вывод, что рынок еще не вышел из летней спячки. Однако, взглянув на отдельные сектора и акции, мы видим там вполне серьезную «движуху» как вверх, так и вниз. Причем очень часто видимых поводов для этой «движухи» просто-таки нет. Так уже 2 дня подряд идет сильнейший слив акций крупнейших мировых платежных систем, а именно — VISA (V, —2,86%), MasterCard (MA, —3,89%), American Express (AXP, —2,18%) и PayPal (PYPL, —2,26%). За эти 2 дня эти компании потеряли порядка 5% своей капитализации. А если учесть, что еще в пятницу акции этих компаний были на своих исторических максимумах, то стороннему человеку можно вообще показаться что налицо полный бред. Почему они ни с того ни с сего летят вниз без особых видимых причин? Но теперь к этой картинке добавим стремительный 2-х дневный рост акций банковского сектора и сектора по управлению активами. И здесь тоже нет особых видимых причин для роста.

Но объединив два этих тренда, можно сделать некий вывод, что инвесторы, судя по всему начали глобальную «перекладку» из акций, показавших с начала года максимальный рост, в акции с наименьшим ростом или же наиболее просевшим за последнее время.

Отсюда вытекают два вывода — положительный и отрицательный. Положительный состоит в том, что инвесторы пока не хотят уходить с рынка акций и все же пока надеются заработать на акциях, у которых, как они считают, есть потенциал роста в текущих условиях. Отрицательная же сторона всего этого процесса состоит в том, что все это свидетельствует о тотальной неуверенности участников рынка в дальнейшем росте. И они пока не верят, но все же готовятся к худшему. И весь вопрос только — когда это «худшее» наступит.

Ну а пока наиболее ловкие спекулянты ловят жирную рыбку в этой мутной воде. Если посмотреть на лучшие TOP-10 среди компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня, то мы увидим, что котировки 9 из 10 акций выросли за день более чем на 10%.

Однако, если разобраться, что это были за акции, то поймем, что половина из них это «отбросы», находящиеся зачастую в предбанкротном состоянии. В том числе и главная звезда вчерашнего дня — компания Mallinckrodt (MNK), чьи акции подорожали вчера почти на 85%. А если учесть, что на прошлой неделе эти же акции падали на 37%, то согласитесь, что это явно нездоровый рост, который не способствует созданию нормальной инвестиционной обстановке.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 11 СЕНТЯБРЯ

Главное событие финансового мира сегодняшнего дня — это безусловно предложение Гонконгской фондовой биржи о покупке Лондонской фондовой биржи за 30 млрд. фунтов стерлингов. Лондонская фондовая биржа удивлена таким предложением, но пока его и не отвергла. Так что интрига сохраняется и нам будет, о чем посудачить.

Что же касается непосредственно общей обстановки, то сегодня с утра в отличие от вчерашнего дня, повсеместно светит солнышко и инвесторы радуются этому осеннему теплу. По крайней мере и в Азии, и в Европе торги прошли (проходят) на позитиве и мы видим, что фактически повсеместно индексы находятся в зеленой зоне, прибавляя в среднем от 0,5% и до 1%. Исключение составляет китайский рынок, где ведущий индекс Shanghai Composite закрылся в минусе с потерей 0,41% к вчерашнему закрытию.

Аналогичная обстановка царит и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Правда, энтузиазма здесь поменьше — рост ограничивается несколькими десятыми процента. Но рост он и есть рост — хорошо, что не падение. А в целом, наверное, следует ожидать продолжения флэта, который мы наблюдаем все последние дни и единственная интрига состоит в том, что продолжится ли процесс «перехода» инвесторов из акции с максимальной доходностью по итогам этого года в акции относительно недооцененные или просто просевшие слишком сильно по тем или иным причинам. Однако здесь можно предположить, что все же этот достаточно бурный процесс, который мы наблюдали в последние дни, постепенно будет затухать.