По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом на фоне оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем и стимулирующих мер ЕЦБ.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,29%, закрывшись на отметке 3009,57 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,30%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 1,78%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до —0,52%.

Инвесторы позитивно отреагировали на решение Европейского центрального банка, который по итогам очередного заседания снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов и объявил о запуске новой программы выкупа активов в ноябре 2019 года. Кроме того, мажорные настроения на глобальных финансовых рынках были поддержаны решением Трампа отложить повышение тарифов на товары из Поднебесной объемом $250 млрд с 1 на 15 октября и просочившейся в СМИ информации о том, что Белый дом рассматривает возможность заключения временного соглашения с Пекином, которое позволит ему избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары.

На следующей неделе фокус внимания рынков сместится на заседание Федеральной резервной системы США. Рынки ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,68%, закрывшись на отметке $60,40. Формальным поводом для пессимизма послужил опубликованный отчет Международного энергетического агентства, эксперты которого сошлись во мнении, что текущая стабильность на рынке "черного золота" является временной, и уже в 2020 году рынок может столкнуться со значительным объемом излишка нефти. Однако больше всего игроки были разочарованы итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби, по окончании которого не было сказано ни слова о возможном снижении добычи в будущем.

Сегодня участники торгов будут ждать выхода данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые вкупе с настроениями на глобальных фондовых площадках зададут тон на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,60% закрывшись на отметке 2799,99 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2795 и 2780 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2827 и 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134800 и 129500. Сопротивления — 137000 и 138200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,70 прибавив 1,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,55 и 64,20. Сопротивления расположены на уровнях 65 и 65,20.