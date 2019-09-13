Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов, которые прибавили 0,2-0,3% на фоне оптимизма в отношении торгового вопроса. США и Китай несколько ослабили свои позиции по пошлинам, а Трамп и вовсе заявил о возможном заключении с КНР промежуточного торгового соглашения. Индекс S&P500 при этом все ближе подходит к историческому максимуму 3028 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. ЕЦБ по итогам очередного заседания снизил уровень ставки по депозитам, а также объявил о запуске с ноября программы покупки активов ежемесячным объемом 20 млрд евро. Масштабы программы, однако, оказались несколько ниже средних ожиданий.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился примерно на 1,2%. Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником. Оптимизм в регионе обеспечивается главным образом новостями в отношении торговли.

Нефтяные фьючерсы утром падают менее чем на 0,5% после более сильного снижения накануне, вызванного во многом слухами о возможном ослаблении американских санкций против Ирана, а также перспективами роста предложения на рынке и возможным замедлением спроса. Цены на нефть Brent в итоге вернулись в район 60 долл, а фьючерсы на нефть WTI расположены около 55 долл, оставаясь под краткосрочным давлением. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ также не принесло особенно позитивных для “быков” новостей, хотя не в полной мере соблюдающие квоты по сокращению нефтедобычи страны пообещали усилить свою дисциплину.

События дня:

• национальный праздник в Китае, биржи страны закрыты

• сальдо торгового баланса еврозоны в июле (12.00 мск)

• розничные продажи США в августе (15.30 мск)

• экспортные и импортные цены США в августе (15.30 мск)

• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)

• акции Северстали последний день торгуются с дивидендами

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга без единой динамики ввиду существенного укрепления рубля. Рублевый индикатор остался в краткосрочном диапазоне 2780-2820 пунктов. Индекс РТС обновил максимум с конца июля, поднявшись до 1364 пунктов. Ближайшим сопротивлением для РТС выступает отметка 1365 пунктов – ее пробой, вероятно, приведет к закрытию июньского гэпа и движению в район 1370-1380 пунктов.

Рубль при этом продолжил укрепление против доллара и евро, обновив многонедельные максимумы. Пара доллар/рубль упала ниже 65 руб, к минимумам с начала августа. Ближайшей поддержкой для нее выступает отметка 64,35 руб. Пара евро/рубль обновила минимум с первой половины июля и завершил день чуть выше поддержки 71,50 руб.

Утром российские фондовые индексы могут получить некоторую поддержку от умеренной склонности мировых инвесторов к риску и выйти в плюс. На рубль будут оказывать давление более низкие цены на нефть и близость локальных максимумов, но в целом российская валюта в последние дни смотрится намного увереннее фондовых площадок, в связи с чем также нельзя исключать новых попыток ее роста. Основной настрой в пятницу, вероятно, останется умеренно позитивным с рисками небольшой коррекции при отсутствии дополнительных сигналов для покупок.