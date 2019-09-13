После заметного снижения накануне вчера цены на нефть продолжили падать, в какой-то момент не удержавшись у психологически важного рубежа 60 долл./барр., и потеряли более 2%. Однако итоги заседания ЕЦБ вселили оптимизм мировым торговым площадкам, и российский рынок не стал исключением. Как и большинство валют ЕМ, рубль вчера дорожал, укрепившись относительно доллара почти на 1% за основную торговую сессию. Лучшую динамику среди валют развивающихся стран продемонстрировала турецкая лира, подорожавшая почти на 1,5%. Сегмент рублевого госдолга тоже завершил четверг в мажорной тональности: доходности вдоль кривой снизились на 4–7 б.п. до максимально возможных 7,25% годовых на самом дальнем ее конце. Однако объем сделок сложно назвать высоким, он немного превысил 25 млрд руб. Наиболее ликвидными были двух и трехлетние ОФЗ, а также девятилетние ОФЗ 26212 и двадцатилетние ОФЗ 26230.

Ждем формирования книги заявок на новый выпуск ИКС 5 по нижней границе диапазона. Сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, X5 Retail Group в лице дочерней ИКС 5 Финанс будет принимать заявки у инвесторов на выпуск серии 001Р06 объемом 10 млрд руб. Срок обращения составляет пятнадцать лет, однако предусмотрена оферта через два с половиной года. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 7,45–7,55% годовых, что транслируется в доходность к оферте в диапазоне 7,59–7,69% годовых и спред к кривой ОФЗ около 95–105 б.п. В этом году эмитент уже дважды выходил на первичный рынок рублевого долга, разместив два выпуска биржевых облигаций на 5 млрд руб. каждый. Последние сделки в выпуске ИКС 5 Финанс 001Р-05, который был размещен в апреле этого года, проходили с доходностью 7,6% годовых на срок до оферты в апреле 2022 г., что подразумевает премию к ОФЗ около 95 б.п. Ориентир нового ИКС 5 Финанс 001Р-06 выглядит справедливым в нижней точке диапазона, что транслируется в ставку первого купона на уровне 7,45% годовых. Размещение выпуска на бирже запланировано на 26 сентября.

Возможно незначительное снижение ориентира для выпуска РН Банка. Сегодня, также с 11:00 до 15:00 мск, запланирован букбилдинг по новому выпуску РН Банка, кэптивного банка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Планируется, что объем трехлетней бумаги серии БО-001Р-06 составит не менее 5 млрд руб. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был заявлен в диапазоне 7,8–8% годовых, что означает индикативный диапазон доходности 7,95–8,16% и премию над кривой ОФЗ около 130–150 б.п. В этом году банк довольно активен на первичном рынке рублевого долга, разместив уже два трехлетних выпуска совокупным объемом 13 млрд руб., однако на вторичном рынке они малоликвидны. Выпуск РН Банк БО-001Р-05 размещен в конце апреля этого года под ставку купона 8,9% годовых, что в тот момент означало премию к ОФЗ порядка 125 б.п. По нашему мнению, новый выпуск тоже будет продан с премией к кривой рублевых госбумаг около 125 б.п. Это предполагает небольшое снижение ориентира (купон порядка 7,75%) и транслируется в премию к новым облигациям Росбанка БО-001Р-06 в размере 25 б.п., что также выглядит справедливым и соответствует историческим уровням премий к банкам первого эшелона. Вторичные торги новой бумагой должны начаться 24 сентября.