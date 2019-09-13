В недавно опубликованном обзоре ситуации с ликвидностью банковского сектора, ЦБ отметил, что расходы бюджета, предстоящие ближе к концу года, не окажут значимого влияния на профицит ликвидности, т.к. фактически будут происходить на фоне сокращения размещений временно свободных средств Федерального Казначейства (ФК) в депозиты, РЕПО и другие инструменты.

На наш взгляд, бюджет мог бы и не сокращать объем размещаемых в конце года средств: на счетах Казначейства, помимо временно свободных средств бюджета, еще хранится более 1 трлн руб., которые в условиях профицитного бюджета не требуется расходовать. Кроме того, канал рублевой ликвидности от ФК чрезвычайно важен для банков-пользователей (некоторые из них страдают от хронического дефицита ликвидности).

Вероятно, основная цель такой политики – сгладить эффект сезонности операций бюджета на банковскую систему (он особенно четко прослеживается в последние два месяца года). Так, из-за того, что основной объём расходов приходит лишь под конец года, система может большую половину года испытывать сильную потребность в ликвидности, а после больших расходов конца года – наоборот, формируется ее избыток. В прошлом этот эффект не удавалось полностью нивелировать: хотя депозиты и РЕПО сокращались в ноябре-декабре, рост расходов с лихвой перекрывал это падение. Впервые сгладить ситуацию удалось в 2018 г. (рост расходов в последние месяцы оказался сопоставим со снижением депозитов).

Видимо, Минфин продолжит сглаживать эффект бюджетной сезонности таким образом и в этом году. Однако ситуация может несколько осложниться тем, что в этом году расходы пока запаздывают, и для их исполнения в соответствии с планом Минфину, на наш взгляд, придется ускориться к концу году. Из-за этого приток средств в последние месяцы окажется больше, чем в прошлом году (по нашим оценкам, за последние два месяца в систему с расходами может поступить более 2 трлн руб.). Получается, что на сопоставимую сумму должен будет сократиться и объем размещенных Казначейством средств (на данный момент это ~3 трлн руб.). Такого существенного снижения (на 2/3), на наш взгляд, будет непросто добиться в условиях, когда заметная часть средств будет гаситься лишь более чем через 3 месяца (т.е. фактически в начале января). Поэтому, мы полагаем, что в этом году, бюджетная сезонность конца года все же окажет большее позитивное влияние на ликвидность, чем в прошлом году.