Фондовые индексы в США завершили торги с ростом, за исключением Nasdaq, незначительно снизившегося. Это направляет мировые фондовые площадки к третьей неделе роста благодаря снижению опасание в связи с торговой войной. Также ЕЦБ запустил программу количественного смягчения (QE) размером 20 млрд евро в месяц на неопределённый срок, что также позитивно повлияло на динамику рынка. S&P500 закрепился выше 3000 пунктов, прибавив 0,29%, Dow Jones в плюсе на 0,17%. Наибольший рост показал индекс Russell 2000, что свидетельствует об увеличении интереса к малым компаниям, способным дать большую ценовую доходность, при улучшающихся условиях рынка, по сравнению с «голубыми фишками».

Мировые фондовые индексы показывают положительную динамику. Азиатские индексы показывают значительный рост — NIKKEI в плюсе на 1,05%, Hang Seng прибавил 0,97%, CSI 300 вырос на 1,08%. Европа открылась и торгуется в плюсе (в среднем, около 0,4%), кроме Великобритании, где в небольшом минусе индекс FTSE 100. Рост спровоцировали позитивные новости по торговой войне: президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность промежуточной сделки с Китаем. Благодаря данным действиям мы ожидаем, что европейские индексы покажут значительный рост сегодня.

Касательно рынка нефти США заявили, что не планируют ослаблять санкции в отношении Ирана, так как уже предпринятые шаги работают в соответствии с планом. Стивен Мнучин добавил, что Франция не имеет права продлевать кредитную линию для поддержки Тегерана без разрешения от Вашингтона. Волатильность продолжает падение на фоне роста мировых индексов, снижаясь до 14,05. На фоне позитивных настроений доходность по самым безопасным активам — 10-летним гособлигациям США — выросла до 1,81%, а значит инвесторы все охотнее перекладываются в безопасные активы. Спот по золоту закрепился выше 1500 пунктов, при снижении индекса доллара на 0,21%.

Бюро статистики опубликует данные по розничным продажам за август. Рынок ожидает небольшого роста на уровне 0,2%. Мы считаем, что показатель окажется выше консенсуса, так как во время прошедшего сезона отчётов сектор потребительских товаров превысил ожидания на 1,8% по росту выручки. Полагаем, что индекс S&P500 в ходе торговой сессии коснётся пикового значения в 3027,98 пунктов, до которого осталось менее 1%, но закрытие будет ниже – около 3020 пунктов.