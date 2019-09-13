К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы, как и днем ранее, не показывали единой динамики ввиду укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск снизился на 0,54% до 2784,92 пункта, а индекс РТС вырос на 0,40%, до 1366,5 пункта.

Рубль к середине сессии продолжив рост против доллара и евро. Доллар стремился к 64 руб, обновив минимум со второй половины июня, а евро находился на небольшом расстоянии от достигнутого накануне минимума 71 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ИнтерРАО (+5,08%), а также котировки ФСК ЕЭС (+4,10%). В лидерах снижения были бумаги Polymetal (-2,87%) и акции Лукойла (-1,26%).

Акции Лукойла в последние дни чувствуют себя слабо и, после неспособности устоять у новых многонедельных максимумов, скорректировались в район средней полосы Боллинджера дневного графика (5355 руб). ADX при этом указывает на ослабление силы восходящего тренда, который, однако, остается преобладающим. Указанная поддержка должна определить краткосрочное направление движения акций Лукойла. Пробой 5355 руб будет говорить о рисках развития снижения вплоть до района 5100 руб. Не исключен, однако, и вариант отскока наверх. Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 5420 руб – в этом случае можно будет ожидать движения к 5600 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в небольшом минусе, теряя менее 0,5%. Котировки Brent консолидируются у 60 долл, а WTI – в районе 55 долл. В пятницу вечером повлиять на рынок могут данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.

Торги на биржах Европы проходят в умеренно оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ вырос примерно на 0,3%. Региональная статистика при этом показала расширение профицита торгового баланса еврозоны в июле с 20,6 млрд до 24,8 млрд евро (ожидалось 17,4 млрд евро).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,3%, получая поддержку от слов Трампа о возможности заключения с Китаем промежуточного торгового соглашения.

События дня:

• розничные продажи США в августе (15.30 мск)

• экспортные и импортные цены США в августе (15.30 мск)

• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)

• акции Северстали последний день торгуются с дивидендами

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали единой динамики. Рублевый индикатор оставался в краткосрочном диапазоне 2780-2820 пунктов, а долларовый продолжил движение к многонедельным максимумам, поднявшись до 1370 пунктов. Во второй половине дня индексы, скорее всего, останутся недалеко от указанных отметок, а в США можно ожидать сдержанных покупок на фоне торгового оптимизма.