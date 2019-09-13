Сегодня на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Мы связываем это с новостью о том, что Минфин хочет обязать «дочки» госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно это применимо к газпромовским «дочкам» и другим предприятиям отрасли. Кроме того, ралли электроэнергетики помогает сильный рубль и относительно высокая средняя дивидендная доходность на уровне 6-7%, сопоставимая со среднерыночными показателями, что неплохо для нецикличной и финансово устойчивой индустрии. Для отдельных компаний, например, ФСК, величина дивидендной доходности превосходит 10%. Для акций электроэнергетики, которые в мире считаются «дивидендными» в полной мере правомерна терминология stocks like bonds.

Укрепление рубля связано в основном с «послевкусием» от заседания ЕЦБ, которое оправдало ожидания биржевиков в части запуска программы количественного смягчения. «Монетарное безумие» продолжается, хотя является, на наш взгляд, во-многом преждевременным и профилактическим. О тщетности монетарных стимулов в деле активизации деловой активности свидетельствует, в частности, опыт Японии. Кроме того, пенсионные фонды и частные инвесторы теряют деньги из-за отрицательных ставок. Но бычий азарт фондовых рынков требует нового допинга и пока центробанки идут навстречу пожеланиям финансистов. С высокой долей вероятности и ФРС снизит ключевую ставку на следующей неделе, опасаясь среди прочего чрезмерного укрепления доллара.