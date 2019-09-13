12 сентября после закрытия торгов в США отчиталась компания Broadcom Inc. – один из мировых лидеров по производству микросхем, чипов, оптических компонентов и других полупроводников. Технологическая корпорация представила финансовые результаты за III квартал 2019 фискального года с окончанием 4 августа.

Квартальная выручка Broadcom увеличилась на 9% г/г и составила $5,5 млрд. При этом операционные затраты выросли почти в 2 раза по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее с $1,3 млрд до $2,2 млрд. Это отразилось на чистой прибыли, которая в годовом выражении оказалась на 40% ниже прошлогоднего значения и составила лишь $715 млн с учетом убытков от прекращенной деятельности. Тем не менее компании удалось увеличить свободный денежный поток на 8% г/г до $2,3 млрд. По итогам III квартала Broadcom вернула акционерам более $2 млрд – часть в виде дивидендов и часть в рамках программы обратного выкупа акций, поддерживая репутацию ориентированной на своих инвесторов компании.

Broadcom подтвердила прогноз финансовых результатов на конец 2019 финансового года: компания планирует заработать $22,5 млрд, из которых $17,5 млрд придется на сегмент полупроводников и еще $5 млрд – на инфраструктурные решения для бизнеса и программное обеспечение. СЕО Broadcom Хок Тан отмечает, что компания чувствует себя достаточно неплохо, несмотря на неблагоприятный внешний фон, эскалацию торговых противоречий между США и Китаем, запрет на работу с китайской Huawei и глобальной неопределенности в целом. Широкий портфель решений в сфере использования полупроводников и организации инфраструктуры для их работы обеспечивает компании устойчивый рост доходов даже в условиях крайне низкого глобального спроса на полупроводники.

После того, как в мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в «черный список» и запретило ей приобретать компоненты и технологии у американских корпораций без одобрения властей США, ряд крупных компаний, в том числе и Broadcom, вынуждены были приостановить взаимодействие с Huawei. Ежеквартально Broadcom получала от сотрудничества с китайской корпорацией около $305 млн доходов – это без малого 5,5% выручки. 16 июля информационное агентство Reuters заявило, что власти США могут разрешить американским компаниям возобновить поставки своей продукции Huawei приблизительно в течение следующих 2-4 недель. Однако никаких дальнейших действий со стороны властей Соединенных штатов предпринято не было, поэтому Broadcom продолжает работать в условиях неопределенности под влиянием негативных факторов.

За последний месяц была и еще одна важная новость: 8 августа Broadcom объявила о приобретении компании Symantec Corporation за $10,7 млрд с целью расширения портфолио в сфере разработки ПО и интегрированных решений для защиты данных. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 фискального года, т.е. до февраля 2020 календарного года. Благодаря синергии впоследствии годовая выручка Broadcom может вырасти на $2 млрд, а показатель EBITDA – на $1,5 млрд. Инвесторы отреагировали на новость о сделке достаточно сдержанно. Тем не менее мы позитивно оцениваем перспективы компании в средне-и долгосрочной перспективе и ждем роста до $320 за бумагу.