Внешние рынки оставались спокойными. Российские инвесторы также не проявляли особой агрессивности. Однако продолжающееся укрепление рубля давило на рублёвый индекс МосБиржи. Среди самых слабых бумаг преобладали акции экспортёров: Polymetal, En+, ГМК «Норникель», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «НЛМК». Среди лидеров роста доминировали бумаги внутреннего рынка: «Интер РАО», «ФСК ЕЭС», «Россети», «Мосэнерго», «ТГК-1» и «ОГК-2». Подобная тенденция вполне объяснима, поскольку ожидаемое дальнейшее укрепление рубля повышает актуальность компаний, работающих в рублёвой зоне, и создаёт дополнительные издержки для корпораций, работающих преимущественно на внешних рынках. Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 21 млрд рублей.

Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей Carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платёжном балансе РФ.

Европейские индексы незначительно подрастали. Лучшим сектором был банковский, а самыми слабыми вновь были бумаги производителей продовольствия и напитков. Позитивом для банков является то, что отрицательные ставки не будут применяться ко всем депозитам, чтобы не нанести неоправданный ущерб банкам. Другим источником позитива остаётся динамика торговой войны США и Китая. После обмена взаимными пошлинами в августе стороны начали постепенно смягчать свои позиции. Агентство Xinhua сообщает, что КНР освободит от дополнительных пошлин американскую сельскохозяйственную продукцию, включая свинину и сою. Собственно говоря, мы предполагали это ещё двумя днями раньше, когда стало известно об ускорении продовольственной инфляции в Китае до 10% в августе.

Нефть незначительно дорожала в середине европейской сессии. Прогресс в торговых отношениях США и КНР пока является недостаточным, чтобы прогнозы роста спроса восстановились до прежних уровней. В OPEC и МЭА ожидают избытка предложения нефти в будущем году. Кроме того, слухи о том, что Д. Трамп может смягчить санкционный режим против Ирана подогревают ожидания появления на рынке дополнительных объёмов нефти. В OPEC+ считают возможным пересмотр объёмов добычи лишь в декабре. Поэтому можно пока говорить о хрупком равновесии пессимистов и оптимистов, но никак не о потенциале какого-либо существенного роста котировок «чёрного золота».

Индекс доллара снижался на 0,31% до 98,01 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,795%.

Розничные продажи в США увеличились на 0,4% в августе при ожиданиях роста лишь на 0,2%. После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,815%. В целом, можно говорить, что рынок уже не столь сильно ждёт снижения ставки ФРС, поскольку выходящая статистика продолжает подтверждать силу американской экономики. Отечественный рынок пока не может найти большую идею для повышения, а на локальном отрезке испытывает давление со стороны укрепляющегося рубля.