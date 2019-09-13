Отечественный рынок пока не может найти большую идею для роста
Внешние рынки оставались спокойными. Российские инвесторы также не проявляли особой агрессивности. Однако продолжающееся укрепление рубля давило на рублёвый индекс МосБиржи. Среди самых слабых бумаг преобладали акции экспортёров: Polymetal, En+, ГМК «Норникель», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «НЛМК». Среди лидеров роста доминировали бумаги внутреннего рынка: «Интер РАО», «ФСК ЕЭС», «Россети», «Мосэнерго», «ТГК-1» и «ОГК-2». Подобная тенденция вполне объяснима, поскольку ожидаемое дальнейшее укрепление рубля повышает актуальность компаний, работающих в рублёвой зоне, и создаёт дополнительные издержки для корпораций, работающих преимущественно на внешних рынках. Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 21 млрд рублей.
Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей Carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платёжном балансе РФ.
Европейские индексы незначительно подрастали. Лучшим сектором был банковский, а самыми слабыми вновь были бумаги производителей продовольствия и напитков. Позитивом для банков является то, что отрицательные ставки не будут применяться ко всем депозитам, чтобы не нанести неоправданный ущерб банкам. Другим источником позитива остаётся динамика торговой войны США и Китая. После обмена взаимными пошлинами в августе стороны начали постепенно смягчать свои позиции. Агентство Xinhua сообщает, что КНР освободит от дополнительных пошлин американскую сельскохозяйственную продукцию, включая свинину и сою. Собственно говоря, мы предполагали это ещё двумя днями раньше, когда стало известно об ускорении продовольственной инфляции в Китае до 10% в августе.
Нефть незначительно дорожала в середине европейской сессии. Прогресс в торговых отношениях США и КНР пока является недостаточным, чтобы прогнозы роста спроса восстановились до прежних уровней. В OPEC и МЭА ожидают избытка предложения нефти в будущем году. Кроме того, слухи о том, что Д. Трамп может смягчить санкционный режим против Ирана подогревают ожидания появления на рынке дополнительных объёмов нефти. В OPEC+ считают возможным пересмотр объёмов добычи лишь в декабре. Поэтому можно пока говорить о хрупком равновесии пессимистов и оптимистов, но никак не о потенциале какого-либо существенного роста котировок «чёрного золота».
Индекс доллара снижался на 0,31% до 98,01 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,795%.
Розничные продажи в США увеличились на 0,4% в августе при ожиданиях роста лишь на 0,2%. После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,815%. В целом, можно говорить, что рынок уже не столь сильно ждёт снижения ставки ФРС, поскольку выходящая статистика продолжает подтверждать силу американской экономики. Отечественный рынок пока не может найти большую идею для повышения, а на локальном отрезке испытывает давление со стороны укрепляющегося рубля.
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