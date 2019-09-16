Сегодня предстоят первые в этом месяцы платежи в бюджет, которые мы оцениваем в 625 млрд руб. Обычно выплаты в соцфонды не создают дефицита ликвидности в банковской системе, сегодня мы также не ждем никаких проблем с точки зрения ликвидности: уровень корсчетов банков в ЦБ по состоянию на сегодняшнее утро составлял 2,6 трлн руб. Правда, запаса средств на корсчетах для выполнения нормативов по обязательным резервам сейчас практически нет (не более 100 млрд руб.). Следовательно, значительное снижение корсчетов после платежей в бюджет сейчас не слишком желательно, банкам придется довольно быстро наращивать их, чтобы в конце месяца, когда наступает срок основных налоговых выплат, не возник дефицит ликвидности. Это будет препятствовать снижению ставок на межбанковском рынке в ближайшие дни.

Дискуссия между Минфином и ЦБ относительно расходования средств ФНБ в пятницу продолжилась. Позиция Министерства финансов остается неизменной, ведомство планирует начать инвестировать средства ФНБ уже в следующем году. Основное беспокойство ЦБ сейчас вызвано неопределенностью, какие суммы и в какие сроки будут потрачены, это может потребовать от регулятора ужесточения денежно-кредитной политики. Минфин в пятницу, в ответ на предложение Центробанка повысить цену отсечения для бюджетного правила и излишек средств направлять на инвестпроекты, подчеркнул, что не готов вносить изменения в бюджетное правило, мотивируя это тем, что средства ФНБ планируется не тратить, а инвестировать. Повышение же цены отсечения приведет к росту бюджетных расходов. Банк России в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020–2022 гг. отмечал, что с его точки зрения пока рассматривает в качестве базового сценария инвестирование дополнительных средств ФНБ в более широкий спектр валютных инструментов, не связанных с деятельностью российских компаний. Все остальные варианты увеличивают проциклическую зависимость экономики России от цен на нефть, при этом положительный экономический эффект возможен лишь в краткосрочной перспективе, уже на горизонте в несколько лет эффект полностью сойдет на нет. Ответом ЦБ может стать более жесткая денежно-кредитная политика. Все это ограничивает потенциал снижения ключевой ставки на горизонте до года.