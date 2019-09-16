Падение сырьевых цен в Европе, больно ударившее по интересам российских угольщиков, не обошло стороной и газовые рынки. С января по сентябрь на британском хабе NBP стоимость фьючерсных контрактов на газ с поставкой в следующем месяце снизилась почти двукратно – с $7,6 до $4,2 за миллион британских тепловых единиц (здесь и далее – данные Refinitiv, если не указано иное). Столь же сильно «просели» и спотовые цены: с начала января по середину сентября цена контрактов с поставкой на сутки вперед упала на нидерладском хабе TTF с 21,1 до 10,6 евро за мегаватт-час (МВт-ч), а на бельгийском хабе Зебрюгге – с 22,2 до 12,1 евро за МВт-ч.

К снижению цен привело, в первую очередь, повышение доступности сжиженного природного газа (СПГ). За январь-август 2019 года импорт СПГ в Европе в годовом выражении увеличился почти вдвое, с 31,3 млн до 57,8 млн т. Свыше половины из этого прироста (14,5 млн из 26,5 млн т) обеспечили США и Россия, суммарные поставки которых за тот же период выросли с 2,3 млн до 16,8 млн т – как благодаря усилиям американской Cheniere, в конце прошлого года начавшей отгрузки с проекта Corpus Christi LNG в штате Техас, так и «Новатэка», который в августе и декабре 2018 года ввел в строй вторую и третью очереди «Ямал СПГ», а в мае 2019-го – СПГ-завод в Высоцке (Ленинградская область). Притоку СПГ в Европу частично поспособствовали и торговые войны, в ходе которых Китай сначала ввел 10%-ные пошлины на импорт американского СПГ, а затем увеличил их до 25%: как результат, за январь-август танкерные поставки СПГ из США в Китай в годовом выражении сократились почти в три раза (с 550 тыс. до 200 тыс. т), а их доля в китайском импорте сжиженного газа снизилась с и без того не очень значительных 1,7% (0,55 млн из 32,2 млн т) до 0,5% (0,2 млн из 38,3 млн т).

Падению цен поспособствовал и меньший, чем в прошлом году, отбор газа из европейских подземных газохранилищ (ПХГ), который был связан, в том числе, с фактором теплой зимы. В Германии, по данным Немецкой метеорологической службы (DWD), средняя температура декабря (3,8 градусов Цельсия) была на 3 градуса выше среднего наблюдаемого уровня 1961-1990 гг. и на 2,6 градуса – уровня 1981-2010 гг.; для января эта разница составила 1,1 и 0,2 градуса соответственно, для февраля – 3,5 и 2,9 градуса, а для марта – 3,1 и 2,3 градуса. Более теплой зима выдалась и по сравнению с прошлым годом: в период с декабря 2018-го по март 2019-го средняя температура в Германии была в два раза выше, чем в период с декабря 2017-го по март 2018-го (3,7 против 1,8 градуса Цельсия). Это во многом объясняет, почему по итогам марта 2019 года заполненность ПХГ в Европе (40,4%, по данным Gas Infrastructure Europe) более чем двукратно превышала уровень конца марта 2018-го (18,4%), при том что в начале декабря 2018-го она была практически такой же (80,5%), что и в начале декабря 2017-го (79,5%). Как следствие, для закачки в европейские ПХГ в нынешнем году потребовалось меньше газа, чем в прошлом, а их заполненность достигла 85% уже в первой декаде августа, а не в середине октября, как это было годом ранее.

Негативное влияние на цены также оказало замедление в европейской промышленности, на которое указывают значения индекса PMI Manufacturing для еврозоны: в августе, по данным IHS, он повысился с минимальной за шесть с половиной лет отметки в 46.5 пункта до 47.0, но все равно находился существенно ниже уровня в 50.0, что свидетельствует о рецессии в обрабатывающих отраслях. На еще более низком уровне находится индекс PMI Manufacturing для Германии: опустившись в июле до семилетнего минимума в 43.2 пункта, в августе он поднялся до отметки в 43.5, которая почти столь же далека от значений промышленного роста.

В этой связи поддержать цены на газ сможет только сезонное повышение спроса, которое, как правило, приходится на ноябрь, когда на фоне похолодания и снижения заполненности ПХГ начинают расти цены на европейских хабах: к примеру, в ноябре 2017-го средняя стоимость газа на TTF и в Зебрбюгге выросла в сравнении с октябрем на 14% и 16% соответственно (до 19,6 евро за МВт-ч на обоих хабах), а в ноябре 2016-го – на 12% и 14% (до 18 евро и 18,1 евро за МВт-ч).

Схожий сценарий, по всей видимости, повторится и в нынешнем году, с той лишь разницей, что до наступления холодов временную поддержку ценам может оказать решение суда ЕС об отмене расширенного доступа «Газпрома» к немецкому газопроводу Opal (являющегося сухопутным продолжением «Северного потока»), после оглашения которого (10 сентября) стоимость газа на TTF с поставкой в следующем месяце выросла на 17% — с 12,3 до 14,4 евро за МВт-ч в период с 9 по 13 сентября. Однако это решение, в большей степени, повлияет на перспективы нового транзитного соглашения с Украиной, нежели на цены, на которые продолжит давить торможение в европейской промышленности и растущая конкуренция между трубопроводным газом и СПГ.