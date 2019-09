За последнюю неделю профицит ликвидности в банковской системе (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ) сократился на 180 млрд руб., оставшись тем не менее на комфортном уровне (3,3 трлн руб. на утро 16 сентября).

Сокращение объема профицита ликвидности произошло за счет снижения величины обязательств ЦБ перед банками. В частности, на прошедшей неделе Банк России погасил выпуск КОБР-22 на 600 млрд руб., разместив одновременно КОБР-25 лишь на 200 млрд руб. Часть возвращенной ликвидности банки направили на депозиты в ЦБ, совокупный объем средств на которых увеличился на 239 млрд руб. за счет недельного аукциона. При этом лишь на 10 млрд руб. возросла задолженность банков по операциям РЕПО ЦБ с фиксированной ставкой.

Важно отметить, что объем КОБР в обращении сокращается с июля текущего года, возвращая таким образом ликвидность в банковскую систему. В частности, нетто-приток ликвидности за счет погашения Банком России старых выпусков за указанный период уже превысил 900 млрд руб.

Бюджетный канал компенсирует отток средств в виде наличных денег с начала сентября. Несмотря на рост величины профицита ликвидности, остатки свободных средств банков на корсчетах ЦБ также заметно выросли за последнюю неделю (+360 млрд руб.), превысив 2,6 трлн руб., что является максимумом с 23 августа. Приток ликвидности обеспечил, в первую очередь, бюджетный канал (+281 млрд руб.), в меньшей степени депозиты от Федерального казначейства (+93 млрд руб.) и традиционные покупки валюты для Минфина (+59 млрд руб.). На фоне притока средств по указанным каналам практически незамеченным остался отток ликвидности по каналу наличных денег (почти —100 млрд руб.). Отметим, что отток средств в данном направлении наблюдается с самого начала месяца, однако во второй половине августа был зафиксирован соответствующий приток ликвидности, вероятно, отражая подготовку населения к отпускам.

Избыток ликвидности на корсчетах банки были также готовы разместить на аукционных депозитах в ЦБ, однако лимита регулятора на хватило для удовлетворения всех заявок. Так, вторую неделю подряд банки-участники были готовы разместить в ЦБ почти 3 трлн руб., что стало максимальным объемом предложения на недельном аукционе с июля 2018 г.

Ставка MosPrime o/n стабилизировалась на уровне ключевой, распределение бюджетной ликвидности стало более равномерным по сравнению с августом. В условиях комфортного уровня ликвидности индикативная ставка MosPrime o/n стабилизировалась вблизи ключевой ставки ЦБ, отражая тем самым более равномерное распределение бюджетной ликвидности между участниками рынка по сравнению с августом. Положительный спред между MosPrime o/n и ключевой ставкой ЦБ резко сократился в начале сентября и даже на несколько дней выходил в отрицательную зону (впервые с конца июля текущего года). При этом весь август MosPrime оставалась на повышенных уровнях, даже не отыграв снижения ставки ЦБ в конце июля.

Старт налогового периода должен пройти незаметно. Сегодня с уплаты страховых взносов стартует очередной период обязательных платежей в бюджет. С учетом внушительного запаса ликвидности на корсчетах к утру понедельника сегодняшние платежи, вероятно, никак не отразятся на ставках МБК и даже не вынудят банки сокращать объем средств на недельных депозитах в ЦБ. Подготовку к основным налоговым платежам банки, по всей видимости, начнут ближе к концу текущей – в начале следующей недели, а до тех пор можно ожидать сохранения комфортной обстановки на денежном рынке.