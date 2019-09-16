В середине текущего года стало известно о сделке по слиянию двух крупных европейских компаний, специализирующихся на сдаче в аренду строительного оборудования, французской Loxam и финской Ramirent, где Loxam выступает в качестве покупателя. В результате объединения двух гигантов будет создан третий по величине в мире арендный бизнес с консолидированной выручкой на уровне 2.3 млрд евро в год, однако в то же время сделка приведет к увеличению долговой нагрузки Loxam. Принимая во внимание в том числе планы менеджмента по снижению коэффициента задолженности, мы считаем, что текущее расширение кредитных спредов еврооблигаций Loxam создает привлекательные инвестиционные возможности.

Лидер в своем секторе. К сильным сторонам кредитного профиля Loxam мы относим лидирующие позиции эмитента на рынке аренды строительного оборудования в Европе. Общий арендный парк Loxam (до сделки с Ramirent) состоял из более чем 300 тыс. единиц техники совокупной балансовой стоимостью порядка 3.2 млрд евро.

Поглощение Ramirent. Объединенная компания c консолидированной выручкой на уровне 2.3 млрд евро и активами 5 млрд евро станет третьим по величине арендным бизнесом в мире и крупнейшим в Европе с совокупной долей рынка более 10%. Сделка призвана улучшить географическую диверсификацию доходов Loxam, снизив ее зависимость от французского рынка.

Долгосрочный профиль задолженности. Loxam профинансировала покупку Ramirent за счет нового долга, что привело к увеличению чистой долговой нагрузки эмитента с 4.6x до 4.9x (про-форма). Мы отмечаем долгосрочную и диверсифицированную структуру заимствований компании (более 85% долга Loxam имеет срок погашения более 3 лет).

Курс на снижение долговой нагрузки. Руководство Loxam намерено снизить коэффициент задолженности, чему, на наш взгляд, могут способствовать ожидания замедления экономического роста в еврозоне. Увеличение спроса на аренду строительного оборудования, как правило, заставляет эмитента наращивать капитальные инвестиции, тем самым сокращая свободный денежный поток и наоборот.

Агрессивная финансовая политика. К основным кредитным рискам Loxam мы относим агрессивную финансовую политику, в частности повышенную активность компании на рынке M&A, что, однако, в условиях консолидирующегося рынка может позволить Loxam выиграть на более долгосрочном временном горизонте. После сделки с Ramirent агентство S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Loxam (BB-) до «Негативного».