На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, были представлены новые меры поддержки европейской экономики. Во-первых, ЕЦБ понизил депозитную ставку на 0,1 п.п., до —0,5%, что в целом отражает продолжающееся замедление экономики еврозоны. Во-вторых, ЕЦБ объявил о начале бессрочной программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц, включая ценные бумаги, доходность которых может быть ниже депозитной ставки, распространив, таким образом, действие программы и на наиболее качественные негосударственные бумаги еврозоны. В-третьих, ЕЦБ представил новую, 2-уровневую систему ставок, которая призвана, с одной стороны, снизить давление на рентабельность операций банков, а с другой – позволит гибче реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

На рынке долларовых облигаций на прошлой неделе наблюдалась коррекция в бумагах высококачественных заемщиков, связанная с довольно резким ростом доходности казначейских облигаций США. На этой неделе состоится заседание ФРС, в ходе которого, как ожидает большинство участников рынка, регулятор снизит ставку на 0,25 п.п., однако комментарий регулятора относительно дальнейшей траектории ставок может оказаться достаточно жестким, что, скорее всего, и объясняет рост доходностей в последнюю неделю.

Правительство Мексики выделило 5 млрд долл. на рефинансирование короткого долга нефтяной компании Pemex, а самой компании на прошлой неделе удалось привлечь 7,5 млрд долл. нового финансирования в долгосрочные облигации с большим переспросом со стороны инвесторов – это позитивные факторы для оценки стоимости долга нефтяного гиганта.

На рынке рублевых облигаций продолжается активный сезон первичных размещений. На прошлой неделе разместились облигации РН Банк, купон 7,65% (доходность 7,80%), Икс5 Финанс, купон 7,40% (доходность 7,54%), обе бумаги вышли на рынок с доходностью ниже первоначально обозначенных ориентиров. На этой неделе ожидается еще больше размещений: свои облигации рынку предложат компании Норильский никель, СУЭК, Тинькофф и Хоум Кредит Банк.

Интересная полемика на прошлой неделе развернулась между Центральным банком и Министерством финансов в части изменения бюджетного правила. ЦБ предложил повысить цену отсечения стоимости нефти, в то время как Минфин жестко раскритиковал это предложение. В любом случае появление такой дискуссии в публичной плоскости свидетельствует об активном обсуждении дальнейших действий правительства в части накопления и расходования средств ФНБ, что, с нашей точки зрения, может позитивно сказаться на курсе рубля и оценке рублевых облигаций в следующем году.

Новый виток напряженности на Ближнем Востоке, связанный с атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, также, скорее всего, приведет к укреплению рубля в краткосрочной перспективе.