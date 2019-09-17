Локальное потепление отношений между США и КНР не приведет к ускорению роста промпроизводства. Несмотря на заметное негативное влияние так называемого календарного фактора, в августе промышленность получила ощутимую поддержку за счет роста объемов в добывающем секторе (в том числе в производстве сжиженного газа, добыче металлических руд, а также нерудных полезных ископаемых). Кроме того, относительно холодная погода в прошлом месяце (средняя температура в московском регионе оказалась на 3˚С ниже по сравнению с августом 2018 г.) способствовала увеличению производства тепловой энергии. Мы также считаем, что заметное снижение курса российской валюты на фоне усиления санкционной риторики в прошлом месяце оказало умеренную поддержку ряду секторов обрабатывающей промышленности.

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе промышленность продолжит расти умеренными темпами. Основными сдерживающими факторами будут оставаться слабый потребительский спрос на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения, а также отложенные последствия возросшей в начале года налоговой нагрузки. Мы считаем, что наметившееся в последние несколько дней потепление в отношениях между США и КНР не приведет к разрешению накопившегося вороха торговых противоречий между двумя странами. При этом уже введенные и анонсированные пошлины на горизонте в 6–12 месяцев вызовут существенное замедление мировой экономики, что в среднесрочной перспективе негативно отразится на российской промышленности. В настоящее время мы видим серьезные риски повышения нашего текущего прогноза по росту промпроизводства в 2019 г., составляющего 1,3%. Мы ожидаем, что в 2020 г. объем промпроизводства увеличится на 1,1%.