Принимая во внимание заметное снижение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в августе на 3,5% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в сентябре цены производителей в добывающем секторе продолжат падать.

Учитывая сохраняющиеся умеренные темпы роста объемов выпуска в обрабатывающей промышленности, мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в сентябре вернутся к положительной динамике. Поскольку первая половина сентября была достаточно теплой, в краткосрочной перспективе темпы роста цен в секторе производства и распределения пара и горячей воды должны несколько снизиться. Принимая во внимание, что в июле-августе цены в секторе водоснабжения и водоотведения росли преимущественно вследствие плановой индексации регулируемых тарифов, в сентябре темпы роста цен в этом секторе, скорее всего, опять окажутся вблизи нулевой отметки.

В целом мы ожидаем, что в сентябре 2019 г. снижение ИЦП составит 0,6% месяц к месяцу. Таким образом, учитывая, что в сентябре прошлого года ИЦП поднялся на 1,3% месяц к месяцу, годовая инфляция цен производителей в текущем месяце перейдет в область отрицательных значений.

Поскольку недавние атаки на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии могут привести к заметному росту цен на топливно-энергетические товары в ближайшие несколько месяцев, мы полагаем, что в 4 кв. этого года цены производителей вернутся к росту.

В настоящее время мы ожидаем, что ИЦП повысится на 7,5% в 2019 г., однако допускаем, что рост цен производителей по итогам текущего года окажется несколько ниже