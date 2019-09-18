Рентабельность по EBITDA остается на высоком уровне. В пятницу, 20 сентября, Global Ports (GLPR LI – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовые результаты за 1 п/г 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим прогнозам, выручка возросла на 3% по сравнению со 2 п/г 2018 г. до 173 млн долл., а EBITDA увеличилась на 2% до 111 млн долл. Рентабельность по EBITDA, как мы полагаем, составила 64%. Мы ожидаем, что, в отличие от убыточных 1 п/г 2017 г. и 1 п/г 2018 г., компания в этом отчетном периоде зафиксирует чистую прибыль.

Динамику выручки определили разнонаправленные факторы – рост грузооборота контейнеров и угля, а также снижение тарифов. По нашим оценкам, в 1 п/г 2019 г. консолидированный грузооборот Global Ports без учета показателей терминала «Моби Дик» (который компания не консолидирует в отчетности) вырос на 4,9% год к году до 714 тыс. ДФЭ. На Балтике терминал «Петролеспорт» был среди лидеров рынка по динамике контейнерного грузооборота, тогда как на Дальнем Востоке терминал «ВСК» отстал от Владивостокского МТП (ВМПТ). Снижение эффективного тарифа на перевалку послужило негативным фактором для динамики выручки Global Ports, нивелировав рост объемов перевалки. Рост перевалки угля на терминале в Усть-Луге поддержал выручку. Помимо динамики операционной прибыли, на чистую прибыль Группы оказали разнонаправленное влияние положительные неденежные курсовые разницы и бухгалтерский убыток от продажи доли в VEOS.

Компания продолжает снижать долговую нагрузку. Так, вслед за продажей в 2018 г. терминала ЗАО «Логистика Терминал» последовала продажа 50-процентной доли Global Ports в нефтеналивном бизнесе VEOS в Эстонии, о которой было объявлено в апреле 2019 г. Исходя из отчетности голландской AS Vopak, продажа доли в VEOS могла принести Global Ports около 10 млн евро, что составляет примерно 1,5% от чистого долга Global Ports по состоянию на конец 2018 г. В ходе телефонной конференции интерес, на наш взгляд, будут представлять комментарии менеджмента по ситуации на рынке перевалки контейнеров во 2 п/г 2019 г., ценовой политике компании, а также перспективам возобновления дивидендных выплат.