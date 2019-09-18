Вчера Банк России провел регулярный аукцион недельных депозитов. В ожидании аукциона мы предположили, что регулятор уменьшит лимит, чтобы высвободить часть банковских резервов перед уплатой налогов, предстоящей на следующей неделе, поскольку, по нашим оценкам, с текущим объемом свободных резервов выполнение банками регуляторных требований в текущем периоде усреднения будет затруднено. В результате ЦБ, наоборот, повысил лимит до 2,87 трлн руб., на 230 млрд руб. по сравнению с предыдущим аукционом. В итоге банки разместили на недельных депозитах 2,69 трлн руб., что практически соответствует показателю прошлой недели. Между тем Банк России ожидает, что до начала налогового периода, стартующего в следующий вторник, влияние бюджета и других факторов на уровень ликвидности в системе будет фактически нейтральным.

Таким образом, мы полагаем, что к началу периода уплаты налогов банки подойдут с незначительным запасом свободных резервов, что усилит волатильность на денежном рынке на следующей неделе в условиях высокого спроса на ликвидность, обусловленного предстоящим оттоком средств в бюджет. До этого ситуация на денежном рынке, как мы ожидаем, останется спокойной. Вчера средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась до 6,64% (-16 бп), а закрытие произошло на отметке 6,18% (-17 бп). Наклон кривой NDF/кросс-валютных свопов увеличился: 3-месячная ставка NDF опустилась на 3 бп (до 6,54%), в то время как 5-летняя ставка XCCY выросла на 4 бп, до 5,66%. Трехмесячная ставка Mosprime снизилась на 2 бп (до 7,24%), однако значение 6x9 FRA выросло на 7 бп, до 7,03. Ставки процентных свопов также повысились примерно на 4 бп почти по всей длине кривой. Мы по-прежнему считаем, что на данном этапе продажа FRA и процентных свопов выглядит привлекательно.