Итогом заседания FOMC стало ожидаемое снижение ключевой ставки на 25 б.п. в диапазон 1,75-2%. В качестве обоснования в пресс-релизе были указаны негативное влияние внешних условий на ожидаемый экономический рост и слабое инфляционное давление, ровно такое же обоснование сопровождало и предыдущее снижение ставки в июле. Однако сейчас, по мнению FOMC, появились дополнительные признаки слабости на внешних рынках и напряжения в торговых отношениях (включая введение дополнительных тарифов). Как мы и предполагали, на пресс-конференции от главы ФРС в этот раз не было фразы “mid-term adjustment”, которой ранее подчеркивалось, что произведенное снижение ставки не является началом длинного цикла смягчения монетарной политики. В отношении дефицита долларовой ликвидности на междилерском рынке Дж. Пауэлл заявил о том, что это событие стало неожиданностью, но ФРС имеет достаточно инструментов (регулярных операций РЕПО не потребуется), чтобы держать o/n ставки внутри процентного коридора. Ни в пресс-релизе, ни на пресс-конференции какого-либо сигнала относительно будущей траектории ставки дано не было (кроме традиционной фразы — “в зависимости от поступающей информации”).

Наиболее интересным из итогов заседания стало появившееся расхождение мнений: два участника проголосовали за сохранение ставки, а один — за ее снижение сразу на 50 б.п. Кроме того, в точечной диаграмме, отражающей прогноз членов комитета, до конца этого года большинство участников (10 из 17) предполагает или сохранение ставки на текущем уровне, или даже ее повышение (таковых 5 из 10), лишь 7 из 17 выступают за еще одно снижение на 25 б.п. Никто не считает целесообразным иметь ключевую ставку ниже 1,5-1,75% как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. В целом, исходя из консенсуса мнений членов FOMC, произведенные два снижения в этом году действительно являются небольшой корректировкой в цикле ужесточения монетарной политики. Это сильно расходится с ожиданиями участников рынка фьючерсов, которые в большинстве случаев оказываются правы, как показывает история. С вероятностью 63,5% ставка будет ниже 1,75% до конца этого года (= еще одно снижение в этом году), с вероятностью 62,4% к середине следующего года ставка будет ниже 1,5%. В условиях отсутствия единого понимания развития экономики и факторов риска основным ориентиром для FOMC, скорее всего, будет выступать фондовый рынок, при этом не исключено, что для корректировки мнения FOMC в какой-то момент потребуется обвал, подобный наблюдавшемуся в конце прошлого года.