Ситуация с потребительскими расходами продолжает ухудшаться: рост оборота розничной торговли замедлился в августе до 0,8% г./г. (1,1% г./г. в июле), а платные услуги населению уже несколько месяцев подряд снижаются г./г. При этом несколько лучше себя чувствует непродовольственный сегмент, поддерживаемый кредитами.

Отметим, правда, что в последние месяцы альтернативные индикаторы потребительской активности (средний чек, повседневные расходы населения) демонстрируют улучшение на фоне фактической стагнации росстатовских цифр по продовольственному товарообороту. Видимо, ухудшение происходит по расходам на продукты питания вне крупных сетевых ритейлеров (данные Ромир относятся в основном к сетевым форматам в достаточно крупных городах).

Платежи по кредитам населения продолжают расти, становясь все более существенным фактором, тормозящим потребление. По нашим расчетам, ежемесячный платеж по всем кредитам в рублях (потребительские + автокредиты + ипотека) составляет более 170 млрд руб./мес. при средней ставке в 13% годовых. Таким образом, в ежемесячных расходах населения на покупку товаров и услуг он занимает ~5%.

Интересно, что в отличие от периодов жесткой денежно-кредитной политики (когда ставки по кредитам были высокими, из-за чего доля платежей по ним также была высока), за последний год, когда в целом наблюдается и смягчение ДКП, и стабилизация ставок по кредитам, доля платежей по ним (см. график) растет (чего не наблюдалось много лет). Такое расхождение между уровнем ставки и долей платежей по кредиту свидетельствует о том, что ухудшение ситуации за последний год (например, продолжение стагнации доходов) вынуждает население гораздо больше полагаться на заемные средства, чем когда-либо (несмотря на то, что ежемесячные расходы на его обслуживание растут).