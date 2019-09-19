Судьбу FedEx можно оценить по ситуации на рынке фармацевтики США
Во вторник после закрытия рынка отчиталась за второй квартал американская компания FedEx, известная своей системой доставки грузов по всему миру. Ввиду результатов ниже ожиданий аналитиков и негативного прогноза на 2020 фискальный год, акции компании упали на 14% в ходе торгов в среду, 18 сентября.
Доход на акцию составил $2,84 против ожидавшихся $2,92, выручка недотянула до ожидаемого уровня всего $15 млн, составив $17,048 млрд. Скорректированный чистый доход составил $800 млн против $826,55 ожидавшихся. Снижение прогноза на 2020 год же выразилось в уменьшении ожидаемого дохода на акцию до $10-12, по сравнению с прогнозом в конце первого квартала на уровне $14-15.
Менеджмент пояснил, что ухудшение ожиданий связано с негативной макроэкономической обстановкой на рынке, в виде торговой войны и неуверенности относительно законодательного регулирования торговли. Другим аспектом выступил уход крупного клиента компании в августе в лице Amazon. Компания закрыла контракт наземной доставки с интернет-гигантом, так как Amazon активно развивает свою собственную сеть доставки в текущий момент, расширяя воздушный флот до 50 самолётов, и в большей степени становится конкурентом FedEx и UPS. Данная проблема ярко отразилась на балансе компании. За три месяца было привлечено более $15 млрд долгового финансирования по средствам операционного лизинга, что почти удвоило долговую нагрузку с $17,6 до $32,8 млрд. Располагая куда большими средствами Amazon за последние два года приумножил точки своей службы доставки в США с 258 до 426.
Судьбу FedEx можно оценить по ситуации на рынке фармацевтики США. В июне 2018 года Amazon купил компанию PillPack LLC для получения разрешения на распространение медикаментов по всей стране. Ввиду данного события компании Walgreens Boots Alliance и CVS Health получили нового конкурента и после роста осенью 2018 года акции компаний остаются под значительным давлением вплоть до сегодняшнего дня.
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