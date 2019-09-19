Во вторник после закрытия рынка отчиталась за второй квартал американская компания FedEx, известная своей системой доставки грузов по всему миру. Ввиду результатов ниже ожиданий аналитиков и негативного прогноза на 2020 фискальный год, акции компании упали на 14% в ходе торгов в среду, 18 сентября.

Доход на акцию составил $2,84 против ожидавшихся $2,92, выручка недотянула до ожидаемого уровня всего $15 млн, составив $17,048 млрд. Скорректированный чистый доход составил $800 млн против $826,55 ожидавшихся. Снижение прогноза на 2020 год же выразилось в уменьшении ожидаемого дохода на акцию до $10-12, по сравнению с прогнозом в конце первого квартала на уровне $14-15.

Менеджмент пояснил, что ухудшение ожиданий связано с негативной макроэкономической обстановкой на рынке, в виде торговой войны и неуверенности относительно законодательного регулирования торговли. Другим аспектом выступил уход крупного клиента компании в августе в лице Amazon. Компания закрыла контракт наземной доставки с интернет-гигантом, так как Amazon активно развивает свою собственную сеть доставки в текущий момент, расширяя воздушный флот до 50 самолётов, и в большей степени становится конкурентом FedEx и UPS. Данная проблема ярко отразилась на балансе компании. За три месяца было привлечено более $15 млрд долгового финансирования по средствам операционного лизинга, что почти удвоило долговую нагрузку с $17,6 до $32,8 млрд. Располагая куда большими средствами Amazon за последние два года приумножил точки своей службы доставки в США с 258 до 426.

Судьбу FedEx можно оценить по ситуации на рынке фармацевтики США. В июне 2018 года Amazon купил компанию PillPack LLC для получения разрешения на распространение медикаментов по всей стране. Ввиду данного события компании Walgreens Boots Alliance и CVS Health получили нового конкурента и после роста осенью 2018 года акции компаний остаются под значительным давлением вплоть до сегодняшнего дня.